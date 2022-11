Si le ministère de la Mer a été relégué au plan de secrétariat d’État en 2022, Hervé Berville, le secrétaire d’État, s’inscrit dans la continuité des objectifs de protection de la biodiversité marine, de la modernisation de l’économie bleue et la planification maritime. Il plaide pour une « cohabitation de tous les usages en mer » dans un communiqué de presse du 4 novembre qui annonce les projets financés dans le cadre du deuxième appel à projet du fonds d’intervention maritime (FIM).

Aux 28 lauréats de 2021, s’ajoutent les 33 nouveaux lauréats. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, cinq porteurs de projets ont récolté un total de 1,2 million d’euros sur les 17,5 millions distribués, soit 6% de l’enveloppe totale sur l’exercice 2022.

Le parc des calanques va développer une flottille durable

Le parc national des Calanques a fait valoir son projet d’accélération d’une flottille moins polluante et moins bruyante. Une première étape pour devenir la première aire marine protégée du littoral français disposant d’une flotte durable. Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une stratégie de décarbonation et de préservation de la biodiversité engagée par les représentants du parc des calanques qui contingentent les flux touristiques l’été et empêche les bateaux à moteur de mouiller dans les différentes calanques.

La calanque de Podestat (Crédit : Rémi Liogier)

« Women for sea » veut éduquer en vidéo pour mieux naviguer

L’association « Women for sea » basée à Marseille et engagée pour préserver les écosystèmes marins obtient une aide de 16 000 euros du FIM pour sensibiliser, informer, éduquer et changer les comportements de navigation à l’aide de diffusion de pastilles vidéos « Eco-Nav ». Le but, à terme, est de rendre les citoyens plus respectueux de l’environnement marin, surtout pour les néophytes qui naviguent « sans avoir les bons réflexes pour protéger la mer.» Plusieurs thématiques seront abordés plusieurs thématiques, comme la biodiversité, les mouillages durables ou les escales responsables.

Développer la formation sur la plateforme de recherche de l’île des Embiez

L’Institut océanographique Paul-Ricard, présidé par Patricia Ricard, a récolté 250 000 euros pour créer deux pôles de formation sur la plateforme de recherche de l’île des Embiez dans le Var : un dédié à l’aquaculture et l’autre en restauration écologique.

Deux autres projets, dans les Alpes Maritimes (06) sont récompensés : le nettoyage des fonds de la baie de Villefranche-sur-Mer dans le but d’aménager une zone de mouillage et d’équipements légers et l’achat d’un moteur marin doté d’un simulateur pour permettre les travaux pratiques de mécanique navale au lycée professionnel Jacques Dolle.

