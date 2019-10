Depuis la chute des immeubles de la rue d’Aubagne qui ont coûté la vie à huit personnes, l’Etat et la Métropole Aix-Marseille ont promis de mettre tous les moyens en œuvre pour accélérer la rénovation du centre-ville de Marseille. Cette politique volontariste se traduit par la mise en place de nouveaux outils techniques aux acronymes obscurs.



Le premier baptisé Projet partenarial d’aménagement (PPA) a été officiellement lancé en juillet dernier par le ministre du logement Julien Denormandie aux côtés des collectivités et partenaires locaux : « C’est un nouveau dispositif qui a été mis en place par la loi Elan. En clair, il s’agit du contrat qui lie plusieurs partenaires autour d’un même projet. Ici, la rénovation du centre-ville de Marseille », expliquait cet été la directrice du projet de rénovation du centre-ville, Muriel Joer Le Corre. Le premier comité de pilotage de ce PPA s’est réuni mardi 22 octobre pour fixer la feuille de route et les premières actions concrètes à réaliser. Le périmètre du projet rebaptisé « Marseille Horizons » s’étend sur 1 000 hectares et concerne environ 200 000 personnes. Mais à l’intérieur de ce PPA, la Métropole a découpé une zone prioritaire de 30 hectares, la Grande opération d’urbanisme (GOU), qui sera la première à bénéficier des travaux de rénovation.