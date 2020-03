La deuxième journée de confinement des Français en raison de l’épidémie de coronavirus covid-19 a été marquée par de nouvelles annonces du gouvernement à l’issue du conseil des ministres. Le chef du gouvernement Edouard Philippe a annoncé, ce mercredi, avoir présenté en Conseil des ministres un projet de loi d’urgence en trois actes permettant d’affronter l’épidémie de coronavirus, « crise sanitaire sans précédent.»

« Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent depuis un siècle, et cette crise nécessite des mesures fortes pour prévenir, pour contenir et pour gérer l’épidémie. Parce qu’elle immobilise toute une partie de la population, cette crise peut avoir des conséquences très graves pour la vie de la nation » a déclaré le chef du gouvernement lors de cette conférence de presse à l’issue du conseil des ministres.

Il annonce ensuite la présentation de trois projets de loi qui doivent être soumis demain jeudi 19 mars : « j’ai présenté, au cours du Conseil des ministres qui vient de s’achever, trois projets de loi en ce sens: un projet de loi d’urgence, un projet de loi de finance rectificative, et un projet de loi organique très bref qui vient compléter le projet de loi d’urgence.»

Informations pratiques

24 heures après l’entrée en vigueur des mesures de confinement, le décret détaillant la mise en place à 135 euros de l’amende pour non respect du confinement, majorée à 375€ a été publié au Journal officiel.

#CORONAVIRUS | Le décret portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures de confinement signé par @EPhilippePM et @NBelloubet a été publié. Il prévoit :

🔴135€ d'amende forfaitaire

🔴375€ en cas de majoration.

Sauvez des vies : restez chez vous. pic.twitter.com/cUeEAxNqNt — Christophe Castaner (@CCastaner) March 18, 2020

Concernant l’attestation de déplacement dérogatoire, le ministère de l’Intérieur Christophe Castaner a affirmé que celle-ci doit obligatoirement être présentée au format papier. Par ailleurs, il sera l’invité du journal de 20h de TF1 ce soir, pour faire le bilan du premier jour du confinement.

🔴 🇫🇷 #CORONAVIRUS | ⚠️ Les attestations officielles imprimées et les attestations sur l’honneur rédigées sur papier libre sont les seules valables.



📃👉 https://t.co/85XhyP7ICZ pic.twitter.com/mvO2s5NNjJ — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) March 18, 2020

Santé

Lundi 17 mars, la préfète du Grand-Est a déclaré que les capacités de réanimation étaient « saturées dans les hôpitaux du Haut-Rhin», ce matin six patients infectés par le coronavirus sont partis de Mulhouse pour être évacué par avion militaire vers Toulon.

Le gouvernement met à disposition un téléservice pour les personnes sourdes, malentendantes et aveugles afin de rendre les informations concernant l’épidémie de coronavirus accessibles à tous.

Lundi soir, Emmanuel Macron a déclaré que les vingt-cinq départements les plus touchés par l’épidémie recevraient des masques pour les soignants dès mardi. Dans l'attente, le personnel soignant des hôpitaux demande aux Français de leur laisser les masques en priorité. C'est dans ce contexte, que la Chine a envoyé un million de masques de protection destinés à la France.

Le cri d'alarme d'une infirmière libérale confrontée au vol de masques et de gel hydroalcoolique dans sa voiture : « On s'en sert pour vous soigner, si on n'en a plus on ne pourra plus vous soigner, donc arrêtez de forcer nos voitures ! » #Coronavirus > https://t.co/3tIxSFS2gm pic.twitter.com/rti4UG25yJ — Le Parisien (@le_Parisien) March 18, 2020

Autre don de la journée, la société Pernod Ricard donne 70 000 litres d'alcool pur au laboratoire Cooper, le premier fournisseur de gels hydroalcooliques en pharmacie.

La Ville de Marseille s'organise

La Ville de Marseille a mis en place de nombreuses mesures pour faire face à l’épidémie de coronavirus. Plusieurs équipements municipaux sont actuellement fermés comme les piscines, les gymnases,les parcs,les musées, les bibliothèques et les bureaux municipaux de proximité..

Depuis la fermeture des établissements scolaires le 16 mars, les écoles accueillent exclusivement de 8h20 à 16h30, les enfants des personnels soignants. « Les enfants doivent être munis d’un pique-nique. Pour ce public seulement, six crèches municipales restent également ouvertes de 6h20 à 21 heures et servent, sur place un déjeuner aux enfants : Chave, Mazargues, Saint-Loup, Major, Beaumont et Plan d’Aou » expliquent les services de la ville. Les cimetières sont accessibles seulement pour les inhumations.

Concernant la collecte et gestion des déchets: la collecte des ordures ménagères et le service sont actuellement maintenus mais toutes les déchèteries seront progressivement fermées ce mercredi 18 mars, sur l’ensemble de la Métropole Aix-Marseille-Provence. À noter que le centre d’appel Allô Mairie et le standard de la Ville de Marseille sont momentanément indisponibles.

Transport

Les transports collectifs dans la Métropole Aix-Marseille Provence sont maintenus avec un rythme de desserte habituellement proposé en période de vacances scolaires (évolution des horaires et du trafic sur le site lepilote.com). Afin de soutenir l’action de ceux qui luttent contre l’épidémie, la Métropole explique dans un communiqué que les lignes qui assurent la desserte des établissements de soins sont préservées.

Economie

Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances qui a annoncé de nouvelles mesures au sortir du conseil des ministres extraordinaire (lire par ailleurs) a appelé les salariés des secteurs essentiels « à se rendre sur leurs lieux de travail en prenant les précautions nécessaires afin de garantir la sécurité économique du pays. »

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé la suspension de la quasi-totalité de ses vols à partir du 24 mars, en raison des restrictions de déplacements en Europe face à l'épidémie de coronavirus.

Justice

Afin de montrer son soutien au corps médical,le barreau de Marseille s’engage à mettre ses locaux à disposition des autorités si nécessaire. Le plan de continuité d’activité actuellement mis en place, fonctionnera jusqu’à nouvel ordre.

Suite à la fermeture du Conseil de Prud'hommes, du Tribunal de Commerce et du Tribunal Judiciaire: « toutes les audiences civiles sont renvoyées. Jusqu’à nouvel ordre, tous les jugements civils qui devaient être rendus dans les prochains jours et prochaines semaines sont prorogés automatiquement de trois mois (glissant) » explique le Barreau de la ville.

En matière pénale : seules les audiences comportant des prévenus placés sous mandat de dépôt seront tenues pour les juger. À noter que les audiences auront lieu à huis clos.

Enfin, au tribunal pour enfants, les mesures d’Action Éducative en Milieu Ouvert Judiciaire (AEMO) seront renouvelées sans audience. « Il sera précisé dans l’ordonnance ou le jugement que la situation pourra toutefois être réexaminée avant l’expiration du délai» indique le Barreau.

Culture

Le ministère de la Culture a annoncé une aide d’urgence de 22 millions d’euros pour différents secteurs culturels.