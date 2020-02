Share on Facebook

Le dernier conseil municipal de la troisième mandature de Maryse Joissains à Aix-en-Provence se tenait vendredi 14 février 2020, dans la magnifique salle des Etats de Provence. Alors qu’une séance allégée avait été programmée, des débats houleux entre majorité et opposition ont émaillé la matinée.

Joissains – Busschère : passe d’armes autour de l’abattage de neufs platanes

Ce dernier conseil municipal de l’acte III de l’ère Maryse Joissains-Masini à Aix avait débuté par des larmes. Celle de Sonia Pavic, DRH au long cours de la Ville partie vers l’ARS, chaudement applaudi par les élus de la majorité. Puis sont venues les traditionnelles questions de l’opposition avant l’examen des rapports. Soudain, lorsque Hervé Guerrera, élu d’opposition du parti occitan, s’aventure sur le terrain sensible de l’abattage d’arbres, de vifs débats viennent rappeler le contexte électoral du moment.

« L’Architecte des bâtiments de France est pour la minéralisation, se défend Maryse Joissains, pugnace comme à l’accoutumée, Je me bats pour la végétalisation, et nous cherchons à voir où sont les réseaux souterrains pour entreprendre cette végétalisation des lieux ». « Vous avez abattu neuf platanes pour laisser la place aux réseaux souterrains. Aujourd’hui, on se rend compte que c’est une erreur » l’attaque soudain l’élue centriste d’opposition Charlotte de Busschère, également candidate à la Mairie.

« Et toi Charlotte, tu ne pollues pas toi ? » l’interpelle à la volée Maryse Joissains. Une référence au camion utilisé par la candidate de Busschère pour sa campagne, « un 20 mètres cubes qui roule au diesel » nous précisera celle-ci après la séance. S’ensuit une foire d’empoigne confuse entre majorité et opposition, avant que la maire d’Aix ne siffle la fin de la partie. « Ces arbres ont été détruits sur demande de la Préfecture. Je vous rappelle que le maire peut être condamné si les arbres sont dangereux » renchérit-elle, avant de passer à l’examen des rapports.