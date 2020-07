Share on Facebook

Share on Twitter

Lionel Royer-Perreaut a donc décidé de s’affranchir des dernières tutelles qui pesaient encore sur lui au lendemain de sa réélection sans bavure à la mairie du 5e secteur (9e et 10e arrondissements). Quelques heures seulement après l’annonce du retrait de Martine Vassal de la candidature à la mairie de Marseille au profit du député LR Guy Teissier (lui-même 3e sur la liste de M. Royer-Perreaut et précédent maire du secteur) Lionel Royer-Perreaut a annoncé sur Facebook jeudi 2 juillet sa propre candidature à la mairie de Marseille (voir l’intégralité de la vidéo ci-dessous).

Capture Facebook

Depuis le début de la semaine, Lionel Royer-Perreaut, l’un des piliers de la majorité Vassal (il est vice-président du Département en charge des finances et président de 13 Habitat) avait laissé entendre qu’il pouvait être un recours en cas de retrait de Martine Vassal. Renaud Muselier, le président de la Région, avait aussi insisté sur le fait qu’il était devenu l’homme fort de la droite après le second tour et sa nette réélection dans le 5e secteur.

« Je ne peux pas soutenir la candidature de Guy Teissier parce qu’il n’a pas été candidat » Lionel Royer-Perreaut

« Je ne peux pas soutenir la candidature de Guy Teissier parce qu’il n’a pas été candidat, il n’a pas été élu par les Marseillais pour être désigné maire d’arrondissement et mieux maire de Marseille » explique Lionel Royer-Perreaut dans sa vidéo.

Avec 43,52% des voix contre 35,19% pour la candidate du Printemps Marseillais Aicha Sif à l’issue du second tour, il a été le seul de son parti à prendre confortablement son fauteuil de maire de secteur ce qui lui confère « une légitimité » à briguer la municipalité selon lui. Si le nouveau candidat à la mairie de Marseille dit comprendre le désistement de Martine Vassal, il regrette toutefois « qu’elle ait décidé seule de désigner Guy Teissier comme celui qui devrait être le candidat pour samedi prochain au nom de notre famille politique ».

Dans sa déclaration, il affirme également qu’il ne peut pas soutenir le doyen du conseil municipal car des « ententes » seraient en cours avec « le Front national (Rassemblement national aujourd’hui, NDLR) ». Une « stratégie d’alliance » que désapprouve M. Royer-Perreaut, en faisant référence au Rassemblement national (ancien Front national).

A l’approche du troisième tour, cet énième rebondissement révèle un peu plus l’implosion de la droite locale, déjà affaiblie tout au long de la campagne par la candidature séparée de Bruno Gilles.

Liens utiles:



> Suivez l’actualité des municipales dans notre rubrique politique

> [Urgent] Vassal renonce à la mairie de Marseille au profit de Teissier