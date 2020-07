Coup de tonnerre à deux jours du troisième tour des municipales qui doit élire le prochain maire de Marseille. La candidate de droite Martine Vassal a annoncé lors d’une conférence de presse jeudi 2 juillet, à laquelle Gomet’ n’a pas été conviée, qu’elle se retirait au profit du député LR Guy Teissier. « J’ai fait le choix de la sagesse, de l’expérience, du consensus, du respect de la parole donnée et de l’union… C’est la raison pour laquelle, nous avons choisi de présenter Guy Teissier samedi matin à l’élection du maire de Marseille », explique-t-elle aux micros de nos confrères de France 3.

Le doyen Guy Teissier prend la relève

Depuis sa défaite de dimanche sur l’ensemble de la ville et dans sa propre mairie de secteur face au Printemps Marseillais, nombre de ses camarades de droite ont exprimé leurs doutes quant à sa capacité à maintenir sa candidature. La veille, Guy Teissier avait déjà exprimé la possibilité de se substituer à la championne choisie par Jean-Claude Gaudin. Voilà qui est fait. A 75 ans, le doyen de l’hémicycle municipal, ancien président de la communauté urbaine et ancien maire des 9e et 10e arrondissements, reprend un leadership qu’il n’espérait sans doute plus, pour tenter de conserver la mairie de Marseille à droite.

Et celui qui fut souvent le mal aimé du système Gaudin ne boude pas son plaisir : « J’ai attendu longtemps pour pouvoir m’exprimer sur le devenir de cette ville en tant que candidat à la Ville de Marseille », avoue-t-il. « Aujourd’hui, la vox populi a parlé (…) même si ce n’est qu’un tiers. C’est douloureux pour notre démocratie », fait-il remarquer à propos du taux d’abstention. La droite marseillaise est donc loin de s’avouer vaincue et avec son nouveau candidat, elle espère réunir sa famille politique et même au-delà pour récupérer un maximum de voix samedi prochain.

Vassal consulte Retailleau pour sonder Gilles…

Après le retrait de Martine Vassal, Les Républicains semblent désormais sûrs de pouvoir compter sur les trois voix du dissident Bruno Gilles qui lui permettrait d’égaler le nombre de 42 conseillers obtenus pour l’heure par le Printemps Marseillais : « Hier, j’étais en communication avec Bruno Retailleau (président du groupe LR au Sénat) qui a fait l’arbitre entre nous et Bruno Gilles nous a assuré de ses trois voix », avance Martine Vassal. Pourtant, parmi les trois élus de la liste de Bruno Gilles, on retrouve Lisette Narducci, issue de la gauche, qui a déclaré ce matin dans les colonnes de La Marseillaise qu’elle n’avait pas encore pris sa décision : « On est dans un troisième tour, c’est une autre élection », a-t-elle prévenu. Et pour l’heure, Bruno Gilles n’a fait aucune déclaration officielle sur sa décision de soutenir Guy Teissier.

Les Républicains rappellent à Samia Ghali leur retrait des 15-16

Mais Les Républicains ne se contentent pas de leurs anciens alliés. Martine Vassal tend également la main à Samia Ghali en lui rappelant le retrait de leur candidat Moussa Maskri dans les 15e et 16e arrondissements « pour que ce ne soit ni le Printemps Marseillais, ni le Rassemblement National qui soit élu (…) Aujourd’hui, si elle peut être au conseil municipal avec huit élus au total, c’est parce que nous nous sommes retirés. » Ce soir Samia Ghali rencontre… Michèle Rubirola.

