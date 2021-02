Share on Facebook

La séance du conseil municipal de ce lundi 8 février promet d’être particulièrement longue compte tenu du nombre (plus d’une centaine) de délibérations soumises au vote et des thèmes des dossiers qui seront débattus.

En effet, de nombreux marqueurs (éthique et transparence, justice et inclusion, écologie et développement durable, sécurité) de la nouvelle municipalité sont en effet soumis aux échanges de l’hémicycle Bargemon à partir de 8h30. La séance est retransmise en vidéo sur le site de la mairie de Marseille.

Document source : les thèmes et les délibérations du conseil municipal de Marseille