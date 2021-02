Share on Facebook

Dix abonnés à Gomet’ Premium Pro (cinq femmes et cinq hommes) ont participé au premier petit-déjeuner rencontre « de bon(s) matin(s) » avec une personnalité du territoire organisé par Gomet’.

« De bon(s) matin(s) » nos lectrices et lecteurs ont été accueillis par l’architecte et urbaniste Corinne Vezzoni dans son agence Vezzoni & Associés. Une occasion de mieux connaître celle qui vient de décrocher une mission de conseil auprès de la Ville et de la Métropole de Lyon pour accompagner la transformation du vaste périmètre (700 hectares) de Gerland au sud de la capitale des Gaules.

Merci à elle, et toute son équipe, de nous avoir ouvert son lieu de travail pour une séance de partage et d’inspiration. Les dirigeant(e)s présent(e)s sont repartis avec des idées et des contacts nouveaux.

Hauts dirigeants, élus, décideurs… les rencontres « de bon(s) matin(s) » de Gomet’ pour croiser des regards et tisser des liens.

Gomet’ se réjouit du succès de ce nouveau format qui appelle dès à présent une suite. Ce sera le jeudi 25 février, à 8h30. Cette fois, c’est Benoît Mournet, le sous-préfet à la relance qui nous fait l’honneur de nous recevoir à la préfecture. Pour la qualité des échanges, nous limitons la jauge de participants à 10 personnes paritaires. Inscription : contact@gomet.net