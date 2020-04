La position présidentielle sur les écoles ne fait pas l’unanimité en plein contexte de pandémie de coronavirus. Alors qu’Emmanuel Macron, dans son allocution du 13 avril, a annoncé une reprise progressive des cours dans les établissements scolaires à partir du 11 mai, Martine Vassal, présidente LR du Département des Bouches-du-Rhône, exprime sa préoccupation dans un courrier du 20 avril adressé au chef de l’Etat. « Je me permets de vous faire part de ma plus vive inquiétude sur le calendrier que vous avez choisi, alors que de trop nombreuses questions restent en suspens » écrit-elle, précisant que ses craintes « reposent tant sur un problème de méthode que de moyens ».

« Comment ne pas redouter une aggravation de l’épidémie ? » Martine Vassal

« Comment ne pas redouter une aggravation de l’épidémie, alors que les chiffres évoquent 75 % de porteurs du virus asymptomatiques ? » s’interroge la présidente du Département, collectivité qui possède la compétence sur le fonctionnement des collèges. Une réouverture qu’elle aimerait voir conditionnée à « un test systématique et préalable de tous les enseignants. » Concernant ces tests, elle s’interroge sur la faisabilité réelle, faute de moyens pour se protéger du coronavirus. Idem sur le sujet du port du masque, une mesure envisagée par le gouvernement dans le cadre de la réouverture des établissements scolaires. « Comment allons-nous équiper l’ensemble de la communauté éducative et des enfants alors que la pénurie de matériel de protection n’est pas réglée ? » se demande Martine Vassal.

« Plus la connaissance du virus avance et plus nous découvrons ses effets pernicieux : cela doit nous imposer une vigilance et une prudence accrues » conclut la présidente de l’exécutif départemental, invitant le chef de l’Etat à « prendre tout le temps nécessaire pour élaborer avec l’Education Nationale la plus efficace pour nous prémunir contre une seconde vague de pandémie ».

