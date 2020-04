Share on Facebook

Nous poursuivons notre tour du monde en faisant un crochet par la Corée du Sud. Alex David, qui travaille à Séoul depuis 2015 dans le secteur de la blockchain, évoque le cas de ce pays régulièrement cité en exemple dans la prise en charge de l’épidémie de coronavirus. Un temps le deuxième plus important foyer de contaminés dans le monde, la Corée du Sud a inversé la tendance via une stratégie de dépistage massif et un isolement systématique des personnes ayant été en contact de malades.

A ce jour, le pays a dû déplorer seulement 237 décès liés au coronavirus, pour un total d’environ 10 683 cas recensés (source : classement de l’université John Hopkins le 21 avril 2020). Signe de l’amélioration de la situation sanitaire, des élections législatives se tenaient mercredi 15 avril dans tout le pays, sous haute surveillance néanmoins.

Notre tour du monde : les précédentes étapes



