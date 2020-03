Share on Facebook

Share on Twitter

Le directeur de la rédaction de La Provence, Guilhem Ricavy annonce dans un tweet ce dimanche 8 mars le calendrier de diffusion de prochains sondages concernant les municipales à Marseille et à Aix-en-Provence. La dernière enquête date du 17 janvier dernier. Depuis aucun autre média n’a publié d’enquête d’opinion sur la cité phocéenne ni sur une autre ville du département.



Dans son tweet (voir-ci-dessous) M. Ricavy évoque plusieurs diffusions d’enquêtes réalisées par l’Ifop. La première, mardi 10 mars, concernera une estimation globale sur Marseille tandis que mercredi, jeudi et vendredi, le journal proposera successivement des focus sur trois secteurs marseillais et Aix.

Mercredi 11 mars, la diffusion concernera le 4e secteur de Marseille où se présentent notamment Martine Vassal (LR) et Yvon Berland (LREM). Jeudi 12 mars, le sondage annoncé concernera le très disputé 3e secteur (4e et 5e arrondissements). Enfin, selon la même source, vendredi, le 7e secteur (13e et 14e arrondissements), détenu actuellement par le Rassemblement national sera au coeur de l’enquête d’opinion de La Provence tout comme la Ville d’Aix-en-Provence. A vos kiosques !