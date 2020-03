Share on Facebook

En ce troisième jour de confinement, après la fermeture des parcs et des jardins, toutes les plages du département des Bouches-du-Rhône sont désormais interdites afin de limiter les risques de propagation de l’épidémie du virus Covid-19.

Pierre Dartout, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône et Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône ont signé un arrêté préfectoral portant interdiction temporaire d’accès et de circulation sur les plages du département des Bouches-du-Rhône.

Voici la liste des mesures qui sont dès à présent effectives et valables jusqu’au 31 mars 2020 :

L’accès, la fréquentation et la circulation de personnes sur l’ensemble du littoral et des plages du département sont interdits



La baignade en mer est interdite sur l’ensemble de la bande littorale des 300 mètres à compter du rivage, de toutes les plages du département des Bouches-du-Rhône.



La circulation piétonne sur le sentier du littoral est également interdite.

Tout comme le non-respect du confinement, les violations à ces mesures seront sanctionnées.

