Après la mise en place d’une plateforme de « veille et d’urgence renforcée » par les Agences régionales de santé à la suite afin de faire face à l’éventuelle épidémie du coronavirus Covid-19, la Ville de Marseille s’est rapprochée des services de l’inspection académique afin de connaître les dispositions mise en place pour la rentrée scolaire du lundi 2 mars.



Les enfants et les encadrants de retour des zones d’exposition à risques, ne doivent pas fréquenter les écoles pendant les 14 jours qui suivent leur retour, cette directive sera étendue aux crèches, aux garderies et centres de loisirs des mercredis et vacances scolaires.

Depuis quelques semaines, les services de santé de la ville ont activé une cellule de veille afin de prendre des mesures de précaution si nécessaires. « Les services comme les spécialistes mondialement reconnus de l’IHU Méditerranée Infection de la Timone sont vigilants et mobilisés quant à l’évolution de la situation. Pôle d’excellence médicale, Marseille s’est spécialisée au fil des années, dans la lutte contre les maladies infectieuses» explique les services de la ville dans un communiqué.

Recommandations du ministère de la santé des solidarités et de la santé:

Les personnes de retour des zones d’exposition à risques (Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, Corée du Sud, les régions de Lombardie et Vénétie en Italie notamment) et présentant des symptômes du virus (la fièvre intense ou de la toux) dans les 14 jours suivants leur retour, doivent composer le 15.



En attendant une prise en charge, il est recommandé :

– de porter un masque chirurgical en présence de son entourage et en dehors du domicile

– d’utiliser des mouchoirs jetables et de se laver les mains régulièrement

– de prendre sa température deux fois par jour,

– de réduire les activités non indispensables

– d’éviter la fréquentation des lieux où se trouvent des personnes fragiles

Informations pratiques et liens utiles:

> Un numéro vert a été mis en place pour connaître l’ensemble des informations et des recommandations: 0 800 130 000

