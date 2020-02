Le Département vient de choisir les architectes qui vont dessiner le nouveau collège Gaston Defferre qui va s’installer à la place de l’ancienne caserne d’Aurelle dans le septième arrondissement de Marseille. Le projet du groupement Leteissier-Corriol Architectures & Urbanisme, associé à Bajolle et Gianni Architectes, Etamine, Berim, Ingecor et Thermibel a été retenu « il y a quelques jours », indique le Département jeudi 27 février dans un communiqué.

Un nouveau collège pour le quartier Saint-Lambert

Ce nouvel établissement va remplacer l’actuel collège installé à quelques dizaines de mètres rue Paul Codaccioni. Ce dernier doit « faire face aux difficultés de sureffectif », avoue le Département. La collectivité a décidé d’investir dans la réalisation d’un nouveau collège dans l’enceinte de l’ancien fort militaire Saint-Nicolas. La Ville de Marseille lui a cédé à titre gratuit la caserne d’Aurelle qu’elle avait elle-même racheté au ministère de la Défense en 2015. Un joli cadeau donc pour offrir aux jeunes du quartier Saint-Lambert un établissement digne de ce nom.

32,5 millions d’euros de budget

Le futur collège Gaston Defferre va coûter 32,5 millions d’euros au Département. L’établissement est prévu pour accueillir 720 élèves et 600 demi-pensionnaires, avec une petite salle polyvalente, un gymnase, un plateau sportif et quatre logements sur une surface de 12 100 mètres carrés. « Afin que ce projet architectural s’adapte parfaitement à ce site particulier, le projet propose de conserver la composition d’ensemble et maintient l’intégrité des façades et des toitures en exploitant le potentiel paysager du site dans son rapport au fort Saint-Nicolas », explique le communiqué. Initialement annoncé pour la rentrée 2021, les travaux ne débuteront finalement que dans un an et demi. L’ouverture de l’établissement ne se fera donc pas avant 2022.

