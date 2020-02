Pour faire face à une éventuelle épidémie du coronavirus Covid-19, une plateforme de « veille et d’urgence renforcée » a été mise en place par les Agences régionales de santé à la suite de la demande du ministère des Solidarités et de la Santé. Cette plateforme a pour but d’identifier et d’organiser les renforts nécessaires au sein de l’ARS et d’assurer une bonne gestion des premiers cas possible ou confirmés.

« Dans cette première phase « pré-épidémique », la stratégie est de détecter et de prendre en charge le plus précocement possible les cas et les personnes dîtes « contacts » afin d’éviter toute diffusion du virus » explique l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-côte d’Azur dans un communiqué.

De nombreuses mesures ont été mises en place :



> un travail rapproché avec les établissements de santé de la région pour prendre les mesures de protection nécessaires, assurer la sécurité des personnels soignants et organiser la prise en charge des patients

> Hospitalisation systématique de tous les cas confirmés dans les établissements de santé de référence

> une gestion rapprochée des cas dits « possibles » : dans la région, les cas possibles sont actuellement orientés vers l’IHU – Timone Marseille, et vers le CHU de Nice ;

> une identification et une prise en charge des personnes contacts qui auraient pu être exposées au virus : l’ARS et la cellule régionale de Santé publique France mènent des enquêtes « contact » autour des éventuels cas confirmés ;

> une mise à l’isolement des personnes contacts, durant 14 jours



Afin de sécuriser cette prise en charge, l’ARS rappelle qu’un premier niveau de réponse s’appuie sur des établissements de santé de première ligne, habilités et un deuxième niveau vise des établissements de santé qui pourront être mobilisés, en cas de besoin.

Le dispositif de gestion des cas possibles va être étendu aux personnes revenant des pays où le virus a circulé (Italie, Chine continentale, Hong-Kong, Macao, Singapour, Corée du Sud). Les cas confirmés feront l’objet d’une investigation épidémiologique.

Martine Vassal appelle à une coordination des mesures de prévention

La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhônes a saisi le Ministre des solidarités et de la santé, le directeur général de l’ARS et le préfet de région pour demander l’association du département aux mesures préventives mises en oeuvre pour la détection et la prise en charge des patients.

Pour les Français qui seraient inquiets, un numéro d’information gratuit a été mis en en place par les autorités de santé, le 0 800 130 000.

