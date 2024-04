Corsica Linea continue sur sa trajectoire de développement durable. Elle annonce être la 1ère compagnie maritime à utiliser ce jour les équipements d’électrification des quais du Port de commerce de Sète pour la 1ère escale de son cargo roulier mixte le Jean Nicoli.

Avec la connexion électrique à quai (Cenaq), pilier de la décarbonation des escales des navires, Corsica Linea souhaite accélérer l’atteinte de ses objectifs de réduction de CO2 (-40% d’émissions d’ici 2030). La compagnie dirigée par Pierre-Antoine Villanova opère depuis le port de Sète des rotations vers l’Algérie en saison estivale (deux départs par semaine), en complément de l’offre proposée au départ de Marseille. « Corsica Linea est la compagnie maritime ayant le plus de navires connectés à quai en Méditerranée. Dotée d’une flotte de neuf navires, elle a d’ores et déjà équipé trois de ses bateaux au Cenaq et deux ferries supplémentaires affectés à l’Afrique du Nord d’ici 2025 » souligne Corsica Linea.

Le Jean Nicoli amarré au port de Sète (Crédit Port de Sète)

Avec un taux de 60% de navires branchés actuellement à Marseille pour les lignes Corse et Afrique du Nord, les rotations additionnelles depuis Sète avec le Jean Nicoli participeront ainsi à renforcer la décarbonation des activités maritimo-portuaires sur la façade méditerranéenne souligne encore la compagnie maritime. « La mise en service du Cenaq à Sète est une étape majeure pour réussir collectivement la réduction de l’empreinte environnementale du maritime et améliorer l’acceptabilité des activités portuaires par les parties prenantes locales. Nous sommes fiers d’être, comme à Marseille, à nouveau moteur de la décarbonation du transport maritime pour devenir la compagnie de transport de passagers et de marchandises la plus moderne de Méditerranée en 2030 » déclare Pierre-Antoine Villanova.

