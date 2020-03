Après l’annonce surprise de Martine Vassal mercredi 4 mars sur son opposition au programme immobilier à l’usine Legré Mante, le fonds d’investissement Suisse Ginkgo tente de se défendre. « Ce projet se veut porteur de solutions pour une situation bloquée depuis de nombreuses années, au détriment premier de ses riverains : il redynamise le noyau villageois (…) il règle et finance la problématique d’assainissement du secteur de la Madrague de Montredon. Il prend en compte la question de la mobilité car il développe des solutions de mobilité douce », affirme l’entreprise spécialisée dans la dépollution de friche industrielles.

Un peu sonné par cette prise de position de la candidate LR et présidente de la Métropole, Ginkgo se contente de prendre « acte de la position exprimée aujourd’hui par la candidate Martine Vassal ». L’entreprise semble toujours espérer voir aboutir son projet qui propose la réalisation de 95 logements, une résidence de tourisme et un établissement pour sénior en contrepartie de la dépollution du site de Legré-Mante. « Nous comprenons l’inquiétude que peut générer un sujet aussi complexe dans le tumulte d’une campagne électorale. Nous avions d’ailleurs déjà sollicité un rendez-vous avec Madame Vassal, mais aussi avec les autres candidats à la Mairie de Marseille afin de présenter en détails ce projet d’intérêt général et son équilibre », explique Ginkgo dans un communiqué.

Legré Mante : Le Printemps marseillais et EELV ironisent sur les reculs de la mairie sortante

En pleine campagne des municipales, les opposants à Martine Vassal ont rapidement dénoncé une manœuvre électoraliste rappelant les prises de positions précédentes de la majorité en place à la mairie sur le site de Legré-Mante. Olivier Fortin, tête de liste du Printemps Marseillais sur ce 4e secteur, rappelle dans un communiqué les propos précédents d’Yves Moraine, l’actuel maire de secteur, présent aux côtés de Martine Vassal lors de son annonce de mercredi : « Lors de la séance du Conseil Municipal du 30 juin 2014, Yves Moraine, maire de secteur du 6/8 était catégorique à propos de l’avenir du site de Legré-Mante : « Promettre à la population un équipement public ou un marché artisanal, c’est prendre les gens pour des gogos, c’est se moquer d’eux, c’est faire de la politique sur leur dos ». Et pourtant, hier c’est la candidate de son parti, d’ailleurs accompagnée du Maire du 6/8, qui a proposé que sur ce site soit construit la Maison des Calanques, ou encore un espace ludicosportif… bref des équipements publics », fait-elle remarquer.

Sur le prise en charge de la dépollution par la mairie, elle s’étonne également du retournement des candidats LR. Estimée à 10 millions d’euros environ, Yves Moraine avait également affirmé en conseil municipal : « Sur ce site de Legré-Mante, l’alternative est claire. Soit on fait le projet immobilier, ce qui permet de dépolluer, soit on s’oppose à ce projet et il n’y aura rien du tout, car aucune collectivité publique n’aura les moyens de dépolluer ».

Communiqué de presse du #PrintempsMarseillais 6/8

Martine VASSAL prend les gens pour des gogos, d’après Yves Moraine#marseille2020 pic.twitter.com/1AMJnzw1sW — Printemps Marseillais 6/8 (@6Marseillais) March 5, 2020

Autre réaction, celle de Christine Juste, tête de liste EELV dans les 6e et 8e arrondissements, qui se demande sur Twitter : « comment prendre cela au sérieux de la part de ceux-là mêmes qui affirmaient en conseil d’arrondissement et municipal que ce projet Legre-Mante se ferait quoiqu’il arrive » citant des propos de l’adjointe à l’urbanisme de Jean-Claude Gaudin, Laure-Agnès Caradec. La numéro deux de Debout Marseille derrière Sébastien Barles, Annie Lévy-Mozziconacci, préfère se réjouir de cette décision : « Moi, je dirai un combat de plus gagné ! Fière d’avoir fait avec les habitants plié Martine Vassal et Yves Moraine. Bon bilan de mandat pour moi : école de la Madrague reconnu polluée, moratoire sur le Boulevard Urbain Sud et retrait du permis de Legré Mante. On tire le rideau à ces incompétents », déclare-t-elle sur les réseaux sociaux.

1/3 Magie des élections @MartineVassal @YvesMoraine manquait juste @lacaradec comment prendre cela au sérieux de la part de ceux là mêmes qui affirmaient en conseil d’arrondissement et municipal que “ce projet #LegreMante se ferait quoiqu’il arrive“ propos de @lacaradec https://t.co/1afmpxMCm7 — christine juste (@cjuste13) March 4, 2020

Liens utiles :

> Legré Mante : CIQ et associations divergent sur le projet de Gingko

> Un collectif d’associations mobilisé contre le projet immobilier à l’usine Legré Mante