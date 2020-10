Alors que la plupart des maires étaient réunis lors du conseil de la Métropole Aix Marseille Provence, une réunion à la préfecture sur la crise du Covid-19 réunissait d’autres élus comme le président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur Renaud Muselier. Et lors de ce rendez-vous, le préfet, Christophe Mirmand, a annoncé que l’ensemble des 92 commues seraient concernées par le couvre-feu annoncé mercredi soir par le président Emmanuel Macron.

Jusqu’à présent seules les villes d’Aix et Marseille étaient concernées puisque seules à être en situation d’état d’alerte maximale. Un arrêté préfectoral devrait préciser dans les heures qui viennent, au plus tard ce week-end, les conditions d’applications du couvre feu dans la Métropole Aix Marseille Provence.

Les réactions ne sont pas faites attendre. Ainsi Gaby Charroux, le maire communiste de Martigues exprime son désaccord. « Que le confinement nocturne soit une étape supplémentaire décidée pour les villes qui sont dans les zones d’alerte maximale, cela peut s’entendre. Mais, comment expliquer que la Ville de Martigues qui avait et respectait les mesures de restriction imposées, passe tout d’un coup à une situation extrême ? s’interroge l’élu. Comment peut-on imaginer que des petites villes comme Mimet ou des villes moyennes comme Martigues soient traitées comme Marseille ou Aix ?»

Celui qui est également président du Conseil de territoire du Pays de Martigues s’insurge ensuite contre le manque de dialogue : « Comme depuis le début de la crise sanitaire, l’absence totale de concertation avec les élus locaux poussent à des prises de décisions qui manquent de discernement, qui manquent de graduation et qui auront des conséquences catastrophiques pour l’économie locale et bien au-delà. »

Je ne demanderai pas aux agents de la police municipale de faire respecter ces décisions Gaby Charroux

En conséquence Gaby Charroux estime qu’il n’a pas à mobiliser les moyens de la commune pour faire respecter le couvre-feu : « Et comme on ne prend pas le temps de discuter avec les maires et donc de discuter avec moi, je considère que l’État n’a pas besoin des moyens publics de la commune. Par conséquent, je ne demanderai pas aux agents de la police municipale de faire respecter ces décisions. Le Préfet et la police nationale devront assumer cette position. »

Je suis présent aux côtés du @Prefet13 et de l’ensemble des élus d’@AMPMetropole. Ce moment de concertation et d’échange avec l’Etat est fondamental. A l’issue, j’annoncerai les mesures d’urgence prises par @MaRegionSud pour soutenir les secteurs directement touchés. #CouvreFeu pic.twitter.com/IFynDAijHw — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) October 15, 2020

Renaud Muselier a de son côté annoncé au sortir de la réunion en préfecture. des mesures d’aides nouvelles pour la Métropole (voir le détail ci-dessous)

Document source : les mesures d’urgence décidées par la Région Sud