En direct de l’Elysée, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé, ce mercredi 14 octobre, un couvre-feu entre 21 heure et 6 heure du matin pour la région Ile-de-France et huit métropoles dont, Aix-Marseille, pour au moins « quatre semaines » voir « six semaines ». 20 millions de Français sont concernés. Ce couvre-feu, inédit en France contre une épidémie, sera mis en place dès samedi 17 octobre et pourrait être prolongé, sous couvert d’un accord du Parlement. « Nous allons essayer de le prolonger jusqu’au 1er décembre », précise le Président, interrogé par les journalistes Anne-Sophie Lapix (France 2) et de Gilles Bouleau (TF1).

Retour des attestations entre 21h et 6h

A compter de samedi, il faudra donc une attestation de justification, sur le modèle de celles mises en place pendant le confinement, pour se déplacer la nuit. C’est une « limitation », pas une « interdiction », insiste le Président. Ainsi, les transports en commun continueront de fonctionner pour ceux qui travaillent de nuit, ou tôt le matin par exemple. Pour ce qui est de la mise en place, il attend une « gestion très locale ». L’amende pour non respect est, elle, toujours fixée à 135 euros.

« Notre objectif, ça doit être de réduire les contacts privés qui sont les contacts les plus dangereux, c’est-à-dire les moments où il y a un peu de relâchement », justifie Emmanuel Macron. « Six semaines, c’est le temps qui nous paraît utile. Je veux bien qu’on comprenne l’objectif : l’objectif c’est de permettre à une vie économique de fonctionner, de travailler, et que les écoles, les lycées, les universités soient ouvertes et fonctionnent », continue-t-il.

Voyages entre région autorisés

Alors que les vacances de la Toussaint approchent, Emmanuel Macron n’a pas donné de mesures restrictives concernant les voyages entre régions : « Nous n’avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions », rassure-t-il.

Il a également annoncé « dès vendredi », une « concertation locale » avec les professionnels touchés par cette mesure à qui il promet des « dispositifs supplémentaires », en insistant surtout sur les restaurateurs. « Le chômage partiel à plein, c’est-à-dire 100% pour l’employeur, va être réactivé pour tous ces secteurs : hôtellerie, cafés, restaurants, tourisme, événementiel, culture, sports, jusqu’à 4,5 le Smic et à 84 % du net pour les salariés, énumère Emmanuel Macron. Mais on prend en charge à 100% pour l’employeur », poursuit-il . Il promet un « accompagnement économique exceptionnel ».

Enfin, le président a dévoilé la sortie d’une nouvelle application, qui viendra remplacer « Stop Covid », peu téléchargée. Désormais appelée « Tous Anti Covid », elle sera présentée le 22 octobre. En plus de faciliter le traçage des cas contacts, elle comportera aussi des « informations générales », notamment des « informations locales » (centre de dépistage, avancée de l’épidémie etc.), présente Emmanuel Macron en citant l’exemple de la Grande-Bretagne.

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, détailleront les mesures à 14 heures aujourd’hui lors d’une conférence de presse.

