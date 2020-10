La Pologne est en proie à un accroissement exponentiel des cas de contamination au Covid19. En effet, sur ces deux premières semaines d’octobre, le pays a recensé 50 290 nouveaux cas de coronavirus sur les 149 903 cas répertoriés depuis le début de la pandémie. De même, le nombre de morts s’élève à 3308 recensés en sept mois d’épidémie, dont 705 sur les 15 derniers jours seulement.

Cas de contamination au covid-19 en Pologne depuis le début de l’épidémie.

Source : Johns Hopkins www.jhu.edu

Le gouvernement polonais impose, dans les lieux publics, les transports en commun ainsi que sur les lieux de travail, le port du masque et une distanciation physique de 1,5 mètre. Un créneau horaire de 10h à 12h est réservé exclusivement aux personnes âgées de plus de 60 ans dans les magasins et les pharmacies pour éviter d’exposer ces personnes vulnérables. Pour l’instant, les cinémas et les théâtres sont ouverts avec une capacité d’accueil de 25% des places.

Cette situation sans précédent pour le pays, inquiète au plus au point ses habitants. Le témoignage d’Ania Urbanowicz, actrice et mannequin à Varsovie, capitale de la Pologne, en est la preuve. Ania rappelle que « la situation de la Pologne était assez stable et contrôlée pendant l’été (…) les cas par jour était entre 200 et 500 » mais que depuis la réouverture des écoles et la reprise du système scolaire, le nombre de contamination a explosé, jusqu’à 13 fois plus de cas. « On bat le record chaque jour » déplore-t-elle. Cette situation l’inquiète énormément. La jeune femme de 21 ans nous confie : « j’ai de moins en moins d’espoir, je commence à m’habituer à cette réalité qui n’est pas facile ». Merci à elle pour son témoignage dans #fenêtresurlemonde.

Témoignage recueilli par Mazlum Soyler

étudiant en Master Droit JCO d’Aix-Marseille Université