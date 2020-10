Share on Facebook

Au lendemain de l’annonce d’Emmanuel Macron, concernant la mise en place d’un couvre-feu de 21h à 6h pour la région Ile de France ainsi que huit autres métropoles, dont Aix-Marseille, le premier ministre, Jean Castex, entouré de Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, Bruno Le Maire et d’Olivier Véran, en a précisé les modalités lors d’une conférence de presse ce jeudi 15 octobre. Voici les principaux points à retenir avant qu’un arrêté préfectoral fixe localement la mise en place des mesures.

Quels sont les établissements qui peuvent rester ouverts pendant le couvre-feu ?

A partir de 21 heures, dès ce samedi 17 octobre, les établissements recevant du public devront fermer leurs portes à certaines exceptions près. « Sauf exception, tous les commerces ou services publics recevant du public seront fermés », stipule Jean Castex. Ainsi, les établissements de santé, les structures d’accueil pour les plus précaires, les établissements publics comme les gendarmeries, resterons ouverts. En outre, les restaurants pratiquant la livraison à domicile ainsi que les hôtels sont également autorisés à poursuivre leur activité le soir.

Quels déplacement sont autorisés ?

Les déplacements à l’hôpital, en pharmacie et les déplacements professionnels seront autorisés, « si vous travaillez de nuit ou que votre travail ne vous permet pas d’être chez vous à 21 heures », précise Jean Castex. Ces exceptions s’appliquent également pour les personnes voyageant : « si vous avez un train ou un avion qui arrive ou part après 21 heures, il faudra, le cas échéant, pouvoir montrer votre billet », poursuit l’intéressé. On retrouve également les cas déjà présents pendant la période de confinement : visite d’un proche en situation de dépendance et promenade de l’animal de compagnie.

Comment circuler pendant le couvre-feu ?

Présent aux cotés du chef du gouvernement, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a précisé les règles de circulation pendant le couvre-feu. « Non seulement il faudra l’attestation numérique ou papier, mais aussi le justificatif de son entreprise ou sa carte professionnelle lorsqu’on est infirmière libérale ou journaliste, par exemple », annonce-t-il. Il a assuré un renforcement des effectifs pour s’assurer du respect de ces mesures : « 2 000 policiers et gendarmes seront chaque nuit, entre 21 heures et 6 heures, spécialement chargés de faire vérifier les attestations », déclare-t-il.

En dehors du couvre-feu, quelles sont les nouvelles mesures ?

En dehors du couvre-feu, d’autres mesures ont également été annoncées. Elles devront notamment faire l’objet d’un arrêté préfectoral.

Interdiction des fêtes privées : les fêtes privées comme les mariages et les soirées étudiantes sont totalement interdites. « Toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles de fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public seront interdites », tranche le premier ministre.

Télétravail : nouveau protocole prévu pour demain : c’est au tour d’Elisabeth Borne, ministre du travail de prendre la parole et d’annoncer la mise en place de nouvelles modalités concernant le télétravail applicables dès la semaine prochaine. Il est demandé aux entreprises de « fixer un nombre de jour minimal de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent » mais aussi « d’étaler les horaires d’arrivée », avance la ministre. Une déclaration qui rejoint ce que le président avait annoncé la veille en recommandant deux à trois jours de télétravail par semaine. Réalisé « en concertation avec les partenaires sociaux », un nouveau protocole doit être mis en ligne demain.

