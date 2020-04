Depuis près de deux mois, la filière événementiel est quasiment à l’arrêt. Localement, les entreprises du secteur sont frappées de plein fouet par le virus. Elles estiment leurs pertes de chiffre d’affaires à plus de 82 millions d’euros sur la période de mars à juin 2020. Pour passer cette crise, les professionnels décident de se fédérer en créant le syndicat des activités évènementielles.

94% des salariés de l’événementiel au chômage partiel

L’initiative est portée par Cédric Angelone, président de la société marseillaise de communication et d’événementiel Artkom, et le dirigeant de l’agence marseillaise Médiacom Eric Algoud. « Les professionnels de notre filière ont dû cesser leurs activités du jour au lendemain et voient leurs carnets de commandes se vider », alerte Cédric Angelone. Une situation dramatique avec des conséquences immédiates sur l’emploi : « Sur les 1 370 salariés des entreprises du mouvement, 1 288 collaborateurs sont touchés par le chômage partiel, soit 94 % des employés », indique le représentant du nouveau syndicat.

Aujourd’hui, plus de 130 entreprises ont rejoint le mouvement : traiteurs, agence de communication, organisateurs d’événements, cinéma, lieux de réceptions… « Nous avons souhaité rassembler les acteurs du secteur de l événementiel pour nous permettre d’évaluer les conséquences de la crise sur nos activités, de recenser les besoins et d’être un interlocuteur opérationnel pour les institutions », explique à Gomet’ Cédric Angelone.

Les TPE et PME « risquent la faillite si rien n’est fait »

Vendredi 10 avril 2020, une visioconférence a été organisée avec Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille Provence et plus de 50 entreprises du syndicat. Suite à cet entretien, le mouvement a décidé de mettre en œuvre un relevé de besoins pour le soumettre à la CCI et aux institutions afin d’obtenir des réponses concrètes. « On doit avant tout protéger les indépendants, les TPE et les PME qui composent majoritairement la filière événementielle et qui courent un risque imminent de faillite si rien n’est fait », prévient Cédric Angelone. Le syndicat des activités événementielles est né à Marseille mais compte des membres de toute la Région Sud avec une volonté de s’élargir au plus grand nombre sur le territoire.

Lien utile :



> Coronavirus : l’appel à l’aide de la filière événementielle