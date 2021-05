Nouveau rebondissement dans la crise du covid-19. Le variant indien a officiellement fait son entrée sur le sol français ce vendredi 30 avril et en particulier dans les Bouches-du-Rhône, où deux cas ont été détectés. Présent dans 17 pays selon l’Organisation Mondiale de la Santé, cette mutation du virus Sars-cov-2 aurait « une plus grande contagiosité ».

Les dernières données de l’Agence régionale de santé (ARS) Provence Alpes Côte d’Azur font état d’une baisse du taux d’incidence en Provence-Alpes-Côte d’Azur (474 à ce jour contre 505 jeudi 22 avril dernier). Cette baisse serait toutefois plutôt due à une baisse du taux de dépistage du covid-19 qu’à une amélioration de la situation …

L’ARS alerte sur « les tensions hospitalières toujours préoccupantes, avec un nombre de personnes hospitalisées en soins critiques toujours supérieur au pic de novembre 2020», bien que le nombre de lits en réanimation occupés soit en baisse (-28 ces dernières 24h). Le ratio de patients covid-19 par rapport à la capacité initiale des services de réanimation est redescendu à 97% contre 111% il y a une semaine dans les Bouches-du-Rhône, mais ce pourcentage reste très élevé.

La vaccination ouverte aux + de 18 ans en surpoids

Dans une interview accordée à la presse quotidienne régionale jeudi 29 avril, Emmanuel Macron a évoqué un élargissement de la vaccination aux plus de 18 ans en surcharge pondérale sérieuse (soit un indice de masse corporel supérieur à 30). « J’invite les 2,3 millions de Français concernés à se rendre dans les centres de vaccination dès ce week-end », a incité le chef de l’Etat. Il a cependant fermé la porte à une vaccination pour tous immédiate, restant sur sa décision de privilégier par tranche d’âge.

Vous avez 18 ans ou plus et vous êtes vulnérable : dès ce week-end, vous pouvez vous faire vacciner. Prenez rendez-vous sur https://t.co/42TNhjoG6n. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 30, 2021

Dans une série de tweets, le président de la République laisse entendre que les plus de 18 ans, vulnérables ou non, pourront se faire vacciner dès le 15 juin, et dès le 15 mai pour les plus de 50 ans.

Vous avez 18 ans ou plus : rendez-vous le 15 juin pour vous faire vacciner. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 30, 2021

Vous avez 50 ans ou plus : rendez-vous le 15 mai pour vous faire vacciner. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 30, 2021

