Christina Schiøtt Liaos est la directrice du département commerce international et investissement étranger du Royaume-Uni. Elle s’occupe des intérêts commerciaux de la Grande-Bretagne en étant basée à Copenhague d’où elle dirige la manoeuvre avec une centaine de collaborateurs répartis sur 25 marchés européens.



Nous la retrouvons dans le village de Strøby Egede à environ 55 kilomètres de Copenhague. C’est là qu’elle se retrouve confinée depuis la mi-mars. Elle nous raconte la situation de l’épidémie de covid-19 au Danemark (vidéo enregistrée le 18 avril dernier), et les mesures prises par le gouvernement. Une première étape de déconfinement a été franchie avec la réouverture des écoles mercredi 15 avril.



Il y a dans le pays scandinave, qui compte près de six millions d’habitants, 9 356 cas déclarés depuis le début de l’épidémie et 452 décès liés au nouveau coronavirus (classement de l’université américaine John Hopkins en date du 1er mai 2020).



Riche d’une grande expérience internationale – elle fut un temps basée à Marseille en tant que diplomate au consulat général du Danemark – Christina Schiøtt Liaos témoigne aussi des changements qui impactent son travail, notamment la rapidité de l’accélération dans les usages du digital. Elle nous livre enfin ses craintes et ses espoirs pour la suite, après la crise inédite que vit le monde. Merci pour ce beau témoignage venue de la campagne danoise ! #fenetresurlemonde

