Le 2 mai prochain, la France entamera doucement mais sûrement un nouveau déconfinement. Comme l’a rappelé le Premier Ministre Jean Castex dans son allocution de jeudi 22 avril, les écoles rouvriront bien à compter de ce lundi, avec un protocole sanitaire strict, fondé sur un dépistage massif. Une échéance qui inquiétait le secrétaire académique Aix-Marseille du SNE, le syndicat national des écoles Philippe Truffert, invité hier sur France Bleu Provence : « Nous avons très peu de tests et de masques ». Il rappelle au passage que le dépistage des enfants au sein des écoles n’est pas une mince tâche et nécessite la signature des parents.

Concernant la levée du couvre-feu et de la réouverture des commerces, le Premier Ministre s’est montré évasif, esquissant ce scénario à la mi-mai pour les commerces, cafés, et restaurants, sans toutefois rien promettre.

Covid-19 : « Une situation très contrastée en Provence-Alpes-Côte-d’Azur »

Le dernier bilan de santé de l’Agence régionale de santé (ARS) fait état vendredi 23 avril d’un bilan contrasté dans la région selon les départements. La situation reste préoccupante dans les Bouches-du-Rhône avec 770 personnes hospitalisées pour cause de covid-19 (+10 en 24 heures). Les capacités en réanimation sont par ailleurs largement dépassées dans tous les départements sauf les Alpes-Maritimes avec un taux d’occupation à 81,6% (contre 233,3% dans les Alpes-de Haute-Provence).

Au sein des Hôpitaux de Marseille de Marseille la situation demeure également très préoccupante avec vendredi 23 avril 97 personnes en réanimation.

#COVID19 #Marseille #RestonsPrudents #GestesBarrieres #TenirEnsemble | Évolution de l’épidémie aux Hôpitaux Universitaires de Marseille depuis de 14/08/2020 ⤵️



Ce 23/04/21

➡️336 patients #COVID19

dont 97 en réa & 239 en hospit. ou aux urgences

➡️731 décès depuis le 01/08/20 https://t.co/C6HXplqag5 pic.twitter.com/EsWngVSXCO — AP-HM – Hôpitaux Universitaires de Marseille (@aphm_actu) April 23, 2021

L’ARS note également une baisse du taux de dépistage au niveau de la région depuis deux semaines maintenant mais, paradoxalement, le taux de positivité y est en hausse (9,3% contre 8,8% la semaine précédente). On dépiste majoritairement, à 90%, le variant anglais, qui écrase la présence de ses cousins brésilien et sud-africain.

Le vaccin Vaxzevria (Astrazeneca) devient accessible aux professionnels prioritaires de plus de 55 ans

La liste des personnes bénéficiaires du vaccin Vaxzevria (ex-Astrazeneca) est élargie. Le vaccin, controversé, revient sur le marché après une nouvelle décision de l’Agence européenne du médicament décrétant ses bienfaits supérieurs aux risques de caillots sanguins.

Peuvent dorénavant se faire vacciner les personnes de plus de 55 ans exerçant les fonctions suivantes :

– les professeurs des écoles, collèges et lycées

– les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)

– les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH)

– les professionnels de la petite enfance (dont les assistants maternels)

– les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et de la protection de l’enfance

– les professionnels des établissements et services du secteur social

– les policiers nationaux et municipaux, les gendarmes et les surveillants pénitentiaires

– les conducteurs de transports collectifs, conducteurs et livreurs de courte distance, conducteurs routiers, taxis et VTC, les contrôleurs des transports publics

– les agents d’entretien, agents de gardiennage et de sécurité

– les commerces d’alimentation (caissières, vendeurs de produits alimentaires)

– les professionnels des pompes funèbres

– les salariés des abattoirs et des entreprises de transformation des viandes

