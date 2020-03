Share on Facebook

Share on Twitter

Avec l’épidémie de coronavirus, les touristes ont déserté la France et par voie de conséquence, les hôtels marseillais. L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih 13) tire la sonnette d’alarme et appelle à l’aide les autorités. Le vice-président de l’Umih 13 a envoyé un courrier au maire de Marseille pour le sensibiliser à la situation du secteur. Message reçu par Jean-Claude Gaudin qui l’a accueilli vendredi 13 mars à l’hôtel de Ville avec Vincent Gaymard, président du groupement national des chaînes Provence.

Une première en France

Le maire de Marseille a annoncé son accord de principe pour un report du paiement de la taxe de séjour du premier trimestre, soit un montant d’un million d’euros. « Nous sommes les premiers à obtenir un tel accord en France, se félicite Nicolas Guyot, contacté par Gomet’. J’espère que cela donnera envie aux autres mairies du pays de suivre notre exemple ». Cette décision permettra de maintenir une trésorerie disponible au secteur de l’hôtellerie afin d’assurer l’emploi et la pérennité des entreprises hôtelières.

Reste que cette promesse engage un maire qui ne le sera plus dans quelques jours. Ce report de la taxe de séjour doit encore être validé au prochain conseil municipal qui sera présidé par le nouveau maire de Marseille. Ce sera d’ailleurs au nouvel édile de s’occuper de la suite des conséquences de l’épidémie qui pourrait bien déborder sur le deuxième trimestre d’activité des professionnels du tourisme.

Liens utiles :

> Coronavirus : la Région débloque 12 millions d’euros pour aider les entreprises

> Coronavirus : 84 % des entreprises de la métropole impactées par l’épidémie