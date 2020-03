Maire LR de Sausset-les-Pins depuis 2017, à la suite d’une élection partielle après la démission du député maire Eric Diard, frappé par le cumul ds mandats, Bruno Chaix se retrouve en première ligne pour faire face à l’urgence sanitaire née de l’épidémie de coronavirus. Alors qu’il a révélé mardi 24 mars qu’un premier patient positif avait été détecté parmi les 7700 habitants de la commune, il dit consacrer toute son énergie à la gestion de la crise. En remettant à plus tard la campagne des municipales, où l’attend un second tour à haut risque. Pour Gomet’, il témoigne.

Un premier cas de Covid-19 a été diagnostiqué le 24 mars sur le territoire de Sausset-les-Pins. Comment avez-vous accueilli cette annonce ?

Bruno Chaix. : Je l’ai annoncé à la population, car ça me semble important d’un côté de respecter le secret médical, mais de l’autre de faire prendre conscience que ça arrive aussi à Sausset. C’est la raison pour laquelle il est essentiel de respecter les règles de confinement, et de bien faire comprendre à une minorité qu’il n’est pas nécessaire de faire des courses tous les jours ou de sortir son chien plusieurs par jour. S’il faut en arriver là, les abus seront d’ailleurs sanctionnés.

En ces temps de crise sanitaire, comment organisez-vous le travail municipal de Sausset-les-Pins ?

Bruno Chaix : Pour les agents, l’idée est de privilégier le télétravail quand c’est possible. Mesure qui me tient à cœur, je leur ai demandé d’appeler depuis chez eux l’ensemble des habitants de plus de 65 ans, pour prendre de leurs nouvelles et savoir s’ils avaient des besoins spécifiques. Parallèlement, on a eu un élan de solidarité important de personnes qui se proposent d’aller chercher des courses par exemple, pour des gens qui en auraient besoin. La mairie est vraiment un point central, l’accueil téléphonique est très sollicité en ce moment, on a maintenu le service de portage des repas pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. On essaie donc de faire coïncider les demandes des administrés qui sont nombreuses, et la protection des agents pour éviter la propagation du virus.

En termes institutionnels, comment se traduit le contexte de crise ? Le conseil municipal est-il mis en stand-by le temps du confinement ?

B.C. : Exactement. Aujourd’hui, notre priorité est d’organiser les différentes mesures pour faire en sorte qu’on limite la propagation et pour répondre aux nombreuses demandes des habitants. Nous travaillons avec la Métropole, qui est en charge de tout ce qui concerne notamment la voirie, le ramassage des déchets ou encore la déchetterie, et pour faire appliquer ses décisions dans le contexte de cyberattaque qu’elle a subi. Nous faisons donc le relais pour donner l’information aux habitants.

En plus des mesures décidées par le gouvernement, avez-vous pris des arrêtés municipaux particuliers pour Sausset-les-Pins ?

Nous nous sommes concertés avec les maires des communes voisines pour prendre des arrêtés concernant l’interdiction d’accès aux collines Bruno Chaix

B.C. : Nous avons en effet pris des mesures pour faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe. J’ai pris dès la semaine dernière un arrêté interdisant le marché, avec l’objectif de limiter le plus possible les risques de propagation. Pour les mêmes raisons, nous nous sommes concertés avec les maires des communes voisines pour prendre des arrêtés concernant l’interdiction d’accès aux collines, ou rappeler l’arrêté pris par le préfet maritime sur les plages, pour rappeler que les sorties doivent être le plus possible limitées. On a d’ailleurs une surveillance spécifique du littoral, avec quatre personnels supplémentaires récupérés au niveau de la gendarmerie. La police municipale vient également d’être habilitée à dresser des procès-verbaux, même si l’on privilégie la concertation.