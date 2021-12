Share on Facebook

Green Systems Automotives (GSA) est l’une des 15 sociétés sélectionnées par la Région Sud pour participer au CES Las Vegas 2022. L’évènement international se déroulera du 5 au 8 janvier. GSA développe un dispositif embarqué de conversion aux biocarburants. Certes, la technologie « Flexfuel » est déjà utilisée depuis plusieurs dizaines d’années sur le marché de l’automobile. Mais GSA a eu l’idée d’appliquer cette solution à un parc qui n’était jusqu’alors pas adressé : les deux roues motorisées. « Notre offre conjugue bénéfices écologiques et économiques », se vante Olivier Barts, le président et co-fondateur.

Des services associés existent : application de télémétrie embarquée, tracking GPS et service d’alerte en cas d’accident. Olivier Barts, dont la société est basée au technopôle de l’Arbois à Aix, assure que cette solution « s’applique aussi aux véhicules de loisir à technologie apparentée (ndlr : scooters des mers/neiges, quads) ». Après les collectivités locales, les livreurs, les sociétés de location de véhicules, les moto-écoles… GSA s’attaque en 2022 au marché professionnel de la plaisance. La société a d’ailleurs récemment été récompensée par l’État dans le cadre du plan France Relance.

CES Las Vegas 2022 : GSA va chercher une nouvelle médaille

Green Systems Automotives participera en janvier prochain à son deuxième CES (après 2020). « Nous avions obtenu trois awards pour couronner notre travail », rappelle Olivier Barts. Pour cette édition 2022, l’entrepreneur veut briller une nouvelle fois sur la scène internationale. Il va notamment annoncer la création d’une filiale nord-américaine et recevoir un quatrième award dans le domaine de la plaisance. « On va s’intégrer à un incubateur d’excellence sur les mobilités propres », indique Olivier Barts. Une manière de rencontrer des nouveaux partenaires américains et canadiens.

