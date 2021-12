En visite à Beaumes-de-Venise (Vaucluse), jeudi 16 décembre, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé une aide financière à hauteur d’1,5 milliard d’euros pour une soixantaine d’établissements de santé de la région Sud, dans le cadre du Ségur de la santé. Les établissements concernés sont principalement des hôpitaux et des ehpad. « Il s’agit du plus gros investissement jamais réalisé dans cette région, qui figure parmi les plus soutenues du Ségur », assure Olivier Véran dans les colonnes de La Provence. Cette somme permettra en particulier de rénover et moderniser des établissements à Draguignan, Aubagne, Riez, Carpentras, ou encore Marseille, avec une aide financière de 238 millions d’euros apportée par l’Etat à l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM).

« Il est clair que nos hôpitaux régionaux n’ont pas eu de moyens financiers pour leur réhabilitation depuis une vingtaine d’années. Fort de ce constat, nous, Région Sud, avons toujours travaillé sur l’état des lieux des hôpitaux et avons préparé des dossiers, en particulier pendant la campagne. Nous étions prêts lorsque le Ségur a été lancé. Or, quand on est en retard sur la rénovation et qu’on est prêt à recevoir, on ramasse tout », explique le président de Région Renaud Muselier, interrogé par Gomet’, pour expliquer cette aide de l’Etat.

Une convention Etat-Région à 632 millions d’euros pour la construction d’hôpitaux de proximité

Sur ce milliard, 632 millions d’euros seront consacrés à la création et rénovation de petits hôpitaux de proximité, dans le cadre d’un protocole Etat-Région signé également jeudi 16 décembre. Cette somme, qui concerne 37 structures, sera elle-même sous-divisée : 553 millions d’euros injectés par l’Etat et 79 millions par la Région, bien que cela ne relève pas de la compétence de cette dernière. Au total, la Région souhaite investir 710 millions d’euros sur la santé pour les six ans à venir pour financer plusieurs projets : la lutte contre les déserts médicaux via les maisons régionales de santé, la télémédecine, l’incitation à l’installation en milieu rural (60 millions d’euros) ; les rénovations et reconstructions (90 millions) ; la formation des paramédicaux (500 millions) ; le plan cancer régional (41 millions) ; et enfin le soutien à l’innovation en santé (19 millions).

Cette annonce tombe alors que la cinquième vague de covid-19 frappe de plein fouet les hôpitaux de la région. Le taux d’incidence dépasse les 1000 cas pour 100 000 habitants dans plusieurs départements, pour un taux d’occupation des lits en réanimation qui approche voire dépasse les 100% selon les dernières statistiques diffusées par Covid Tracker. A Draguignan, les urgences sont désormais contraintes de fermer la nuit depuis plus de deux semaines, faute de personnel. A l’AP-HM aussi, 40 000 heures supplémentaires ont été réalisées, ce qui correspond à l’embauche de 100 personnels supplémentaires à temps plein.

« L’argent permet de régler l’aspect technique, en achetant du matériel. Mais il ne résout malheureusement pas le manque humain de personnel hospitalier », déplore Renaud Muselier.

