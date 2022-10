Les rencontres du vélo et des mobilités douces approchent à grands pas. En préambule de l’événement qui se tiendra au Mucem le 14 octobre, Gomet’ a tenu une conférence de presse de présentation ce vendredi 7 octobre à la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence, en présence de François Ranise, élu à la CCI, de l’adjointe aux mobilités de la Ville de Marseille Audrey Gatian, ainsi que des représentants des associations participantes et d’entreprises du secteur.



Au total ce sont une cinquantaine de partenaires qui soutiennent l’événement parmi lesquels toutes les collectivités. La Métropole Aix Marseille Provence, Ville de Marseille, le Département des Bouches-du-Rhône, et la Région Sud et le Mucem sont les partenaires fondateurs de l’événement placé sous le haut patronage du ministre des Transports Clément Beaune. Il est encore temps de s’inscrire !

Document source : le dossier de presse des rencontres du vélo et des mobilités douces

Liens utiles :



> « Les Rencontres du vélo doivent permettre aux collectivités de saisir les enjeux » (Fub)

> Agilenville : « Il faut changer l’image “bobo” du vélo » (Stéphane Demaegdt)

> Tous en biclou : « Il y a une demande pour le cyclotourisme mais pas assez d’offre »

> Rencontres du vélo et des mobilités douces : imaginer la ville apaisée