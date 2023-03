Après cinq ans d’arrêt, le festival Babel et ses musiques actuelles du monde sont de retour à Marseille, notamment pour aborder, sans détour, les problématiques économiques et sociétales de la filière musicale professionnelle.

Les acteurs de l’industrie du spectacle vivant présents ce jour-là n’avaient qu’un seul mot à la bouche : « renaissance ». Jeudi 23 mars, à la Friche de la Belle-de-Mai (3e), le festival Babel Music, dédié aux musiques actuelles du monde et au développement de la filière musicale professionnelle, a fait son grand retour en présentiel après cinq ans d’arrêt.

Une absence due en partie à une restructuration de la gouvernance de l’association organisatrice et des partenariats, ainsi que par les restrictions dues à la pandémie internationale. La Région Sud, partenaire historique de la manifestation, avait encouragé en 2020 une version inédite online de ce marché festival qui avait connu un grand succès.

Pour son retour sur les planches, l’événement renommé « Babel Music XP », a bénéficié d’un budget d’un million d’euros, dont près de la moitié a été financée par un collège d’acteurs publics, avec une forte contribution de la collectivité régionale.

Un « marché-festival », entre concerts et salon professionnel

Sous sa nouvelle mouture, la manifestation internationale se présente comme un « hub méditerranéen des musiques actuelles du monde », et un « révélateur des tendances ». Une sorte de vitrine physique et colorée de la musique internationale.

À Marseille, le rendez-vous s’est étalé sur trois jours et trois soirées, du 23 au 25 mars, entre concerts grand public au Dock des Suds (2e), et salon professionnel à la Friche et à la Cité de la musique, en centre-ville. De belles retrouvailles ont eu lieu entre les acteurs de l’industrie musicale mondiale, les élus locaux et évidemment le public. De manière générale, la communauté Babel a largement célébré et applaudi la résurrection du festival marseillais.

L’inauguration du salon Babel Music XP a eu lieu jeudi 23 mars à la Friche de la Belle-de-Mai (crédit : RL)

Avec cet événement aux deux visages complémentaires, les organisateurs de Babel Music XP ont souhaité donner un coup de projecteur à l’industrie musicale, à sa richesse et surtout à ses besoins. Tout ceci en parallèle d’une programmation artistique bien fournie, avec notamment une sélection de 32 groupes issus de 25 pays, et un vivier local constitué de 13% d’artistes régionaux. Tous sont venus pour performer, mais aussi pour « se vendre » auprès d’un public de connaisseurs.



Selon les données renseignées par les équipes de Babel Music XP, les différents showcases et concerts ont attiré au Dock des Suds pas moins de 9000 spectateurs, parmi lesquels des managers, programmateurs ou labels à la recherche de nouveaux talents.

« Redonner vie à un écosystème »

En grande difficulté ces dernières années, le marché mondial du spectacle vivant et de la musique cherche une nouvelle dynamique. Pour le directeur de Babel Music XP, Olivier Rey, ces quelques jours de rencontres et d’échanges entre professionnels visaient avant tout à « redonner vie à un écosystème durement touché par des crises multiples ». Une manière également de lutter contre l’uniformisation culturelle.

Olivier Rey, directeur de Babel Music XP (crédit : JYD Gomet’)

Babel Music XP est revenu avec la volonté de créer des passerelles entre les artistes de tous horizons et l’industrie du spectacle vivant. L’événement déclaré « d’intérêt général » par ses organisateurs s’était même donné pour mission de « stimuler la relance économique » et de « favoriser les connexions ». Bref, de donner un nouveau souffle au marché des spectacles vivants, tout en proposant une réflexion économique et sociétale sur l’avenir de la filière.

Au total, près de 2000 professionnels de la musique originaire de plus de 48 pays se sont accrédités à Babel Music XP. Tous n’ont cependant pas pu venir en raison d’un contexte social agité. Et pour cause, le lancement du marché-festival est tombé le 23 mars, un jour de forte mobilisation contre la réforme des retraites, combiné à une grève importante des transports à Marseille.

Près de 90 structures exposantes étaient présentes (crédit : JYD Gomet’)

Près de 90 structures exposantes au salon Babel Music XP

Dans la Cartonnerie, à l’étage de la Friche de la Belle-de-Mai, le salon professionnel de Babel Music XP prend vie ce jeudi matin. Ici se mêlent culture musicale et business : on achète et on vend du spectacle. Et les stands ne manquent pas. Sur place, près de 90 structures exposantes (programmateurs, directeurs artistiques, directeurs de festival, agences, managers, maison d’édition etc.), en provenance de douze pays différents, sont venus échanger avec plus de 1450 participants.



Certains recherchent de nouvelles pépites ; des groupes et artistes prêts à partir en tournée, ou à s’engager dans un nouveau challenge. D’autres proposent leurs services d’accompagnement ou produits aux acteurs de la filière – comme l’application Safer, par exemple, qui veut réduire le harcèlement sexuel en milieux festifs. On retrouve également, au sein du salon professionnel, des syndicats d’artistes ou des pôles de coopération comme le PAM. La Sacem est elle aussi présente.

Le stand de Kiwi Production, avec à gauche Virginie Baiet-Dartigalongue (crédit : JYD Gomet’)

« Je suis là pour faire du réseau (…) à l’international »

Et pour faciliter les connexions, Babel Music XP a organisé tout au long du salon professionnel 39 « rencontres professionnelles », avec pas moins de sept sessions de speed-meeting, douze tables rondes et deux conférences thématiques. Les échanges vont bon train. « Je suis là pour faire du réseau, notamment à l’international (…) et rencontrer de nouvelles personnes », nous explique Virginie Baiet-Dartigalongue, directrice de Kiwi Production (Toulouse).



Après trois ans d’existence, « dont deux ans de Covid », cette agence spécialisée dans l’accompagnement juridique et administratif de programmateurs ou d’artistes espère se développer rapidement. « On cherche des festivals de musiques actuelles, et musiques du monde. Babel c’est vraiment le lieu pour ça ». Kiwi Production propose ses services à 32 compagnies et artistes solistes français ou internationaux.

Olivier Rey, à gauche, échange avec Bénédicte Lefeuvre, en rouge, Cédric Jouve, et Michel Bissière (crédit : JYD Gomet’)

Une deuxième édition de Babel Music XP en préparation

Olivier Rey se dit fier d’avoir « rassemblé la grande famille élargie des acteurs et des actrices des musiques, résiliente et combative en dépit des crises plurielles ». Le directeur de Babel Music XP parle de « retrouvailles célébrées dans la joie et l’émotion ». Selon lui, cet évènement est bien la preuve qu’une relance économique durable pour l’écosystème musical est possible, mais qu’elle devra être « construite collectivement ». Le rendez-vous est donné du 28 au 30 mars 2024 à Marseille pour une seconde édition de Babel Music XP.

