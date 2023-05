« Un musée de l’illusion c’est un lieu de loisir, de culture où l’on brise les codes du musée classique », explique Steven Carnel, co-fondateur du musée de l’illusion qui ouvre ses portes le 16 juin prochain aux Voûtes de la Major, place Albert Londres, à Marseille.

Fondé en 2015 à Zagreb en Croatie, le musée s’installe dans la troisième ville en France après avoir ouvert à Paris et à Lyon. Steven Carnel précise : « On ne va pas refaire ce qui existe déjà, on va arriver avec de nouvelles illusions ». La cité phocéenne était une aubaine de part sa diversité, son attrait touristique et sa récompense de Capitale Européenne de la Culture en 2013 qui a transformé la ville. Steven Carnel confie dans un communiqué de presse en date du 22 mai : « Nous sommes ravis d’implanter le Musée de l’illusion à Marseille, une ville surprenante qui bouillonne d’énergie comme notre musée ».

Tunnel Vortex, salle des miroirs, chaise beuchet, salle renversée… voici une liste non exhaustive des différentes activités dont pourront profiter les Marseillais.es et touristes dans ce nouveau musée. Les tarifs s’élèvent à 12 euros pour les enfants de 5 à 15 ans, 15 euros pour les étudiants, personnes à mobilité réduite et en recherche d’emploi. Il faut compter 18 euros pour les adultes et 16 euros pour les séniors. Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur leur site internet.

Steven Carnel ne fait pas de projections sur le nombre de spectateurs attendus, il souhaite avant tout « qu’il y’ait du monde qui passe un moment sympa et interactif ».

