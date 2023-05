Share on Facebook

Enit est une entreprise familiale de Meyreuil, discrètement installée dans la garrigue, spécialisée dans l’entretien des canalisations d’eau, la fourniture et la pose de réseaux et de leurs équipements. Elle a été créée par André d’Angelo en 1969, il y a plus de 50 ans. Agnès d’Angelo a pris la direction à la suite de…