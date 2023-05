Share on Facebook

Share on Twitter

Notre média organise le 25 mai, de 8h30 à 18h, la deuxième édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Aix-Marseille Provence au 9 La Canebière (1er) à Marseille. Plus de 500 visiteurs sont déjà inscrits.

Keynotes, ateliers, démonstrations, master class autour du vélo et des mobilités douces dans plusieurs espaces du Palais de la Bourse… Nous vous proposons un programme diversifié, autant pour les professionnels du vélo que pour les amateurs et les familles. A 12h, participez à une pitch party de 11 start-up qui innovent dans les mobiltiés. Les entrepreneurs valoriseront leur idée pour espérer trouver des fonds et se faire connaître.

Des table-rondes sont également organisées tout au long de la journée sur les thèmes de l’urbanisme cyclable, d’intermodalité, de cyclologistique, cyclotourisme, financement de la filière vélo. N’hésitez pas à consulter le programme pour plus d’informations.

Liens utiles :



> 2e édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces : mettre en selle la ville de demain !

> Les Rencontres du vélo et des mobilités douces : c’était “Macadam Bonheur”