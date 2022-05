Au vu des chaleurs croissantes de ce mois de mai, la préfecture des Bouches-du-Rhône vient d’émettre deux nouveaux arrêtés, les 19 et 20 mai, adaptant le dispositif de sécheresse dans le département. La situation a atteint un niveau tel que la préfecture parle de « crise sécheresse » pour certaines portions du territoire comme Jouques, Peyrolles en Provence ainsi que dans les villes situées sur les versants amont et aval de l’Huveaune : Auriol, Belcodène, Marseille (arrondissements 4, 5, 9, 10, 11, 12), Gémenos, Carnoux-en-Provence, Aubagne, Allauch, Mimet, Plan-de-Cuques, Roquefort-la-Bédoule, la Penne-sur-Huveaune. Le reste du département est placé en « vigilance sécheresse ».

Ce n’est pas la première fois que l’instance déconcentrée de l’Etat est amenée à prendre de telles mesures : en avril déjà, elle avait placé le département en état d’alerte en raison d’un taux de précipitations exceptionnellement bas. « Il est recommandé à tous d’adopter un comportement quotidien solidaire dans les usages de la ressource en eau et de suivre scrupuleusement les restrictions d’usage », rappelait la Préfecture à cette occasion. Un conseil qui reste donc d’actualité …

L’arrosage interdit entre 7h et 20h

Face à cette situation, la préfecture est contrainte d’appliquer des mesures de restriction de l’usage de l’eau. Si la consommation de la population n’est pas impactée, l’arrosage des plantes est en revanche limité depuis la parution de ces arrêtés dans les communes en état de crise et d’alerte renforcée (voir tableau ci-dessous). Il est ainsi totalement interdit d’arroser les pelouses et massifs fleuris, ainsi que les arbres et arbustes et potagers sauf dans la tranche horaire de 220h à 7h, « de manière réduite sur ressource maîtrisée », note l’arrêté. Sont également limités les vidanges et remplissage de piscines privées comme publiques, les jeux d’eau ou encore le lavage des véhicules par des professionnels (voir la liste complète des restrictions dans l’arrêté en document source). Dans les zones « uniquement » en vigilance, la Préfecture table davantage sur une sensibilisation de la population aux usages de l’eau.

Crédit : Préfecture des Bouches-du-Rhône

Tout contrevenant s’expose à une amende de 1500 euros. La Préfecture ne donne pas de date de fin d’effet de ces mesures qui devraient durer a minima jusqu’à la baisse des températures, prévues pour la fin de la semaine.

Document source : arrêtés des 19 et 20 mai concernant les restrictions liées à la sécheresse

