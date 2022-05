C’est une nouvelle qui devrait ravir les cyclistes marseillais. Dans le cadre de son plan vélo initié en 2019, la Métropole Aix-Marseille Provence annonce lundi 23 mai à la rédaction de Gomet’ la création d’une nouvelle piste cyclable bidirectionnelle de 1,6 kilomètre entre le Vieux-Port et les Catalans. Au passage, elle supprime 20 places de stationnement sur les 47 existantes. Les travaux, dont le coût n’a pas été dévoilé, s’effectueront en trois temps. Le chantier débute cet été, en juillet, par le traitement de l’échangeur situé devant le tunnel du Vieux-Port, de la Criée jusqu’au pied du boulevard Charles Livon (7e). Ce premier aménagement « devrait être assez rapide, ce n’est que de la peinture », juge à notre micro Martine Vassal, la présidente de la Métropole.



Concernant le “gros œuvre”, le tronçon Pharo-Catalans sera d’abord mis en service fin 2022. Puis la portion Pharo-Tunnel du Vieux-Port verra le jour début 2023. Martine Vassal souligne « une bonne avancée pour le vélo et un point de liaison important sur un site merveilleux ». Elle entend accélérer le plan vélo métropolitain à l’approche des JO 2024. Pour rappel, cet été, une piste cyclable bidirectionnelle doit également voir le jour le long de la rue Breteuil (6e) sur la portion située entre le cours Pierre Puget et la rue du Docteur Escat.

Le chantier débute cet été par le traitement de l’échangeur situé devant le tunnel du Vieux-Port, au pied du boulevard Charles Livon (crédit : Métropole AMP)

Le vélo gagne du terrain sur la voiture

Côtés automobilistes, la Métropole prévoit de réduire la circulation des voitures à une seule voie dans le sens Pharo-Tunnel pour permettre la pose d’un séparateur de 80 centimètres. Le stationnement (21 places) est maintenu. En revanche, dans le sens inverse, Tunnel-Pahro, l’institution compétente maintient les deux voies de circulation. Dans cette direction, les 20 places sur trottoir sont cette fois supprimées, afin de laisser davantage d’espace aux usagers piétons. « C’est la solution qui nous semble la plus logique (…) et la moins accidentogène », explique Martine Vassal. De l’autre côté de la bute, du Pharo jusqu’au Catalans, la circulation à sens unique est également réduite à une voie – là aussi pour assurer la pose d’un séparateur, mais plus fin (30 centimètres). Le stationnement est maintenu de part et d’autre de la chaussée.

La Métropole veut accélérer son plan vélo à l’approche des JO 2024

Le plan vélo initié par la Métropole en 2019 prévoit la construction de huit lignes de pistes cyclables à Marseille d’ici 2024, soit un réseau de 88 kilomètres – et des extensions d’ici 2030. Mais ce programme a pris du retard, concède Martine Vassal, notamment « à cause du Covid ». Elle veut livrer « un maximum de pistes cyclables avant 2024, pour les Jeux olympiques ». L’objectif métropolitain est de mettre en service une « boucle complète » à cette échéance. Mais ce travail doit s’effectuer en étroite collaboration avec la mairie de Marseille qui gère le stationnement via son pouvoir de police. Martine Vassal s’explique : « ce qui est simple, on le fait rapidement, pour le reste, il faut que la Ville nous dise ce qu’elle veut faire ». Pour la suite, la Métropole souhaite créer rapidement une piste sécurisée entre les Catalans et le pont de la Fausse Monnaie. De quoi assurer une liaison cyclable avec la Corniche Kennedy.



Seule la création d’un réseau sécurisé et apaisé calmera la grogne des collectifs cyclistes. Ils déplorent que Marseille, malgré les ambitions affichées, soit toujours la lanterne rouge au baromètre des ville cyclables.

Les lignes envisagées par le plan vélo métropolitain à Marseille (crédit : AMP)

