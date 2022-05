Le dépôt des candidatures pour les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains est clos depuis vendredi 20 mai. On connaît donc désormais les noms des 201 candidats qui briguent un mandat sur les seize circonscriptions des Bouches-du-Rhône (voir la liste en bas de l’article issue du site du ministère de l’Intérieur). C’est dans la 5e circonscription (4e, 5e et une partie du 6e arrondissements de Marseille) que l’on dénombre le plus de candidats : ils sont pas moins de dix-sept à vouloir la représenter dans l’hémicycle, dont la députée (LREM) sortante Cathy Racon Bouzon.

Crédit : ministère de l’Intérieur

La mise au point de la majorité présidentielle sur les circonscriptions 4, 5 et 10

La liste de la majorité présidentielle, baptisée Ensemble ! et composée de candidats Renaissance (LREM) mais aussi Modem ou encore Horizons, a publié ce lundi 23 mai plusieurs mises au point concernant certaines circonscriptions. Ainsi, sur la 4e, elle précise que « Najat Akodad est la seule candidate. Elle est la seule qui s’inscrira pleinement dans notre action à l’Assemblée nationale et mettra ainsi en place le projet porté par Emmanuel Macron. […] Si d’autres candidats se revendiquent comme appartenant à la majorité, il s’agit d’une usurpation » écrit la communication du bloc présidentiel, sans citer de noms. Est également précisé que « des procédures seront engagées à leur encontre car la confusion peut persister. » Idem pour les circonscriptions 5 et 10, où les candidats investis officiellement sont Cathy Racon-Bouzon et Véronique Bourcet (voir notre article sur les investitures Ensemble !).

On remarque en effet la présence de plusieurs candidats divers centre sur ces circonscriptions, comme Miloud Boualem, président du Modem 13, et dissident de la liste Ensemble ! dans la 4e.

L’extrême-droite divisée

L’extrême droite est présente sur les circonscriptions buccorhodaniennes mais plus divisée que jamais : les candidats sont dispatchés sous les nuances Rassemblement national, Reconquête ou encore ” divers extrême-droite”. Ainsi, sur la 11e circonscription, c’est l’ancien maire de Cabriès Hervé Fabre-Aubrespy qui est investi par le RN, tandis que Jérémie Piano fait campagne pour le parti d’Eric Zemmour Reconquête.

La nuance Nupes pas reconnue par le ministère de l’Intérieur

Les candidats de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) apparaissent sous différentes nuances sur la liste. En effet, le ministère de l’Intérieur a refusé de créer une nuance spécifique pour l’alliance, jugeant que les candidats avaient été investis indépendamment par chaque parti, contrairement à Ensemble ! Les différents candidats apparaissent donc sous les différentes étiquettes qui composent la Nupes : Fi (France Insoumise), Eco (écologistes) ou encore Soc (pour parti socialiste). Dans la 4e circonscription, c’est Manuel Bompard, secrétaire du parti La France Insoumise qui se présente pour succéder au leader Jean-Luc Mélenchon (voir notre article sur les investitures de la Nupes). Ce dernier entend d’ailleurs faire un recours contre la décision du ministère.

Si la liste est complète, les recours sont encore possibles. Un arrêté définitif de la Préfecture doit être diffusé ce mercredi 24 mai.

Document source : tous les noms des candidats aux élections législatives dans les Bouches-du-Rhône

