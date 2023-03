Le programme de livraison de colis décarbonée Colisactiv’ se déploie dans neuf nouvelles métropoles, dont Aix-Marseille Provence. C’est ce qu’a annoncé Olivier Schneider, le président de la Fédération des usagers de la bicyclette (Fub) à l’occasion du 23e congrès de la fédération ce jeudi 9 mars à Rennes. En effet, le programme Colisactiv’ est porté par Sofub, filiale de la Fub et de l’entreprise marseillaise Sonergia, qui accompagne ses clients dans la réduction de leur consommation d’énergie et propose des solutions de financements pour les travaux de rénovation énergétique.

Jusqu’alors, le service Colis’activ était présent sur quelques territoires pilotes : l’Île-de-France, dans la Métropole du Grand Lyon, Grenoble, la communauté urbaine Grand Reims, ou encore Angers Loire Métropole et la Normandie. Sur ces premiers territoires, le programme a permis à ce jour la livraison d’un million de colis à vélo, sur un objectif de 17 millions de colis livrés d’ici 2025. Les huit autres territoires concernés par cette seconde vague de déploiement sont Toulouse, Bordeaux, Le Havre, Metz, Pau, Nancy, Orléans et la ville de Nice, en plus d’Aix-Marseille Provence.

Les territoires où se déploie le programme Colisactiv’ (crédit : Sofub / Colisactiv’)

Une prime pour chaque livraison décarbonée effectuée

Lancé en 2020, Colisactiv’ a été lauréat en 2019 de l’appel à programme CEE (Certificats d’économie d’énergie). Il entend répondre aux enjeux des derniers kilomètres de livraison dans le contexte de mise en place des zones à faibles émissions. Cette ZFE se met peu à peu en place à Marseille depuis le 1er septembre 2022. « L’objectif est d’inciter les entreprises de cyclologistique nées ou à naître ainsi que les milliers d’entreprises auxquelles est sous-traitée la logistique urbaine à développer la livraison à vélo cargo » peut-on lire dans le communiqué transmis par Colisactiv’.

Concrètement, l’idée du programme est de verser une prime partagée entre le donneur d’ordre et l’entreprise cyclologistique lorsque les livraisons du dernier kilomètres sont effectuées à vélo cargo, afin d’inciter la chaîne à favoriser ce mode de livraison. Cette prime est calculée en fonction de la densité des livraisons et des zones géographiques livrées. Sofub vérifie minutieusement que les livraisons sont bien effectuées à vélo-cargo pour le versement de la prime. Cette dernière décroît au fil des années, afin d’éviter la dépendance économique du secteur.

Les vélos cargo de la cyclologistique lors de la Fête du vélo à Marseille en 2021 (Crédit Gomet’/JFE)

L’objectif de Colisactiv’, en effet, est avant tout de démocratiser la solution du vélo cargo en alternative pratique et à coût réduit auprès des entreprises qui ne peuvent financer des véhicules électriques ou au biogaz pour remplacer les véhicules thermiques. « Le transport de marchandise représente 20% des flux et la moitié des émissions liées au transport en zone urbaine. Réduire l’impact de la logistique sur la congestion de nos centres villes est donc, en plus d’être un enjeu de qualité de vie, un enjeu de santé publique. Même si la cyclologistique ne peut pas tout faire, le vélo cargo, par son effet décongestionnant, doit être la première alternative au remplacement des camionnettes thermiques pour décarboner et surtout dépolluer la logistique urbaine. C’est le premier objectif du programme Colisactiv’», estime ainsi Amauric Guinard, co-fondateur de Sofub.

Vidéo de présentation du programme Colisactiv’

