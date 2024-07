Nous annoncions l’opération en septembre 2023. La société Qinomic de Venelles créée en juillet 2021 vient de boucler une levée de fonds auprès du concessionnaire automobile de Willermin basé à Marseille.

C’est finalement six millions d’euros qui vont permettre à la société de poursuivre l’industrialisation et la commercialisation de solutions de rétrofit électrique et hydrogène pour la mobilité durable. Le groupe de Willermin devient l’actionnaire de référence, il est l’un des distributeurs automobiles majeurs de l’Hexagone, avec un effectif de 700 collaborateurs et un réseau de 16 concessionnaires important dans la région sud-est : Aix-en-Provence, Arles, Aubenas, Avignon, Avignon Vans & Trucks, Cavaillon, Marseille, Marseille la Valentine, Marseille Mobilité, Montélimar – Nord, Montélimar – Sud, Orange, Romans-sur-Isère, Salon-de-Provence, Valence, Vitrolles.

Fondé en 1973 par Rodolphe de Willermin et dirigé par son fils, Henri de Willermin, l’entreprise familiale apporte 50 ans d’expérience dans les métiers de l’automobile et la qualité de service au client.

Devenir un leader de l’ingénierie de l’upcycling

Le partenariat conclu en 2022 par Qinomic avec Stellantis porte ses fruits et a permis d’homologuer une première solution de rétrofit électrique pour Véhicules utilitaires légers (VUL) en Europe. En donnant une seconde vie aux véhicules utilitaires d’abord, Qinomic veut devenir un leader de l’ingénierie de l’upcycling et un équipementier majeur du rétrofit.

Frédéric Strady, directeur général de Qinomic (crédit : DR)

Pour le moment le rétrofit est réalisé dans les ateliers à Dieppe. Mais pour accélérer et automatiser Qinomic annonce un partenariat conclu avec le groupe Gruau, implanté en Mayenne, c’est un des leaders européens de la carrosserie industrielle sur véhicules utilitaires légers. « Le groupe Gruau apportera tout son savoir-faire industriel et une approche reconnue sur la qualité de ses transformations de véhicules » déclare Frédéric Strady, directeur général de Qinomic. L’objectif est de convertir 2000 VUL par an à partir de 2025 sur une ligne de production spécialement allouée sur le site du groupe Gruau spécialisé dans les petites séries, à Laval.

