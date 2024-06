Des aides existent pour inciter à investir dans nos startups ! Elles mériteraient d’être mieux connues par les Français et les entrepreneurs pour stimuler l’innovation et les levées de fonds, dans un contexte économique morose, estime Marie-Laure Guidi, associée fondatrice du cabinet IODA Consulting.

Alors que les contribuables bouclent leurs déclarations d’impôts sur le revenu, et les cabinets d’expertise comptable la période fiscale 2024, nous continuons d’être confrontés à une conjoncture économique nationale complexe. Celle-ci exige une action résolue, en dépit d’un déficit public qui se creuse et a atteint 5,5 % du PIB l’année dernière.

Une conjoncture économique défavorable aux levées de fonds

Dans ce contexte difficile, parfois morose pour les entreprises françaises, l’accès au financement des startups est devenu un véritable défi, notamment en phase d’amorçage. Essentielles à leur croissance, les levées de fonds ont en effet chuté de plus 38 % en valeur entre 2022 et 2023, estimées à 8,3 milliards d’euros, d’après le baromètre annuel publié par EY. Cette tendance menace le développement des entreprises innovantes, et plus largement l’avenir de l’innovation en France. De plus, les restrictions budgétaires envisagées pour les années à venir risquent de compromettre les aides publiques à l’innovation, telles que le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), pourtant cruciales pour la compétitivité à long terme de nos entreprises et facteur d’attractivité de la France.

La réforme du dispositif Jeunes Entreprises Innovantes (JEI), un signal positif

L’heure n’est plus aux tergiversations. Les pouvoirs publics doivent agir pour garantir une relance économique juste et durable, des politiques audacieuses qui mettent l’innovation et l’investissement au cœur de notre stratégie de redressement économique. Chaque euro investi dans la recherche et le développement (R&D) est un investissement utile dans notre avenir collectif, dans la création d’emplois de qualité et dans la compétitivité de notre économie sur le plan international.

Face à cette urgence économique, des réformes positives ont récemment été initiées, telles que la refonte du dispositif JEI poussée par le député Paul Midy dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Ces mesures vont dans la bonne direction, avec un soutien fiscal renforcé à l’investissement dans les jeunes entreprises innovantes de croissance (JEIC) et les jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR). Ces changements, élaborés en collaboration avec les acteurs du terrain comme la French Tech Aix-Marseille région Sud à laquelle IODA Consulting participe activement, offrent de nouvelles perspectives d’accompagnement et de soutien aux entreprises innovantes. Car celles-ci sont le véritable moteur de notre économie.

Simplifions le Crédit d’Impôt Recherche pour favoriser l’investissement dans l’innovation

Il conviendrait d’aller encore plus loin dans les années à venir. Au lieu de chercher des économies budgétaires à court terme, simplifions les dispositifs d’aide aux entreprises innovantes, y compris le CIR, en accélérant les délais de traitement et de versement : ceux-ci sont encore, bien souvent, trop longs ce qui pèse sur la trésorerie des entreprises innovantes.

Les collectivités locales devraient également se mobiliser davantage, en montrant qu’elles jouent un rôle actif dans le soutien aux entreprises de notre territoire, en créant par exemple des fonds d’amorçage pour encourager l’investissement dans l’innovation et l’accès aux financements.

C’est donc l’ensemble de notre écosystème qui doit se mobiliser pour façonner un avenir où l’innovation prospère, avec des startups qui trouvent les ressources nécessaires pour grandir et décoller, pour pouvoir développer leurs propositions bénéfiques aux générations futures. Entrepreneurs, investisseurs : saisissez-vous des opportunités et des dispositifs existants pour soutenir l’innovation ! IODA Consulting est là pour vous y accompagner efficacement.

