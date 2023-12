Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le cabinet Stan et le promoteur Newton Offices, tous deux basés à Marseille, lancent l’Observatoire des Métropoles : une grande enquête menée régulièrement auprès d’un panel (1) de dirigeants d’entreprise et de salariés, réalisée par Odoxa et commentée par KPMG. Il dresse le palmarès des métropoles les plus attractives selon différents critères (mobilité, immobilier, environnement,…