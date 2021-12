Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

L'appel des politiques et des entreprises pour les ferries marseillais Les élus et le monde économique s'inquiètent pour l'avenir de la desserte entre Marseille et la Corse. Le président de la Région, Renaud Muselier, une dizaine de députés et les syndicats patronaux lancent un appel commun pour « la sauvegarde de la filière ferry ». En cause, les…