Les espaces de travail collaboratifs fleurissent à Marseille. Après The Babel Community rue de la République (2e) et rue St-Féréol (6e), le Nhow sur le Vieux-Port, Startway inaugure deux espaces de « coworking » dans l’hyper-centre marseillais. L’un, dans l’Hôtel rénové des Postes à Colbert (2e) et l’autre rue Dieudé (6e) proche de la Préfecture. Ouverts…