A la suite des récentes annonces pour endiguer une cinquième vague d’épidémie de covid-19, le président de la région Sud, Renaud Muselier, interpelle le ministre des Solidarités et de la Santé dans un courrier (voir le tweet ci-dessous). Il souhaite ainsi que le dépistage quotidien soit rendu gratuit entre la première et la deuxième dose, afin d’encourager les personnes qui font la démarche d’entrer dans le protocole vaccinal. Cette demande intervient alors qu’Olivier Véran a annoncé jeudi 25 novembre dernier le raccourcissement de la validité d’un test PCR à 24h, ce qui contraint les personnes non vaccinées à se faire dépister tous les jours pour conserver un passe sanitaire.

Une telle gratuité « devrait à la fois faire tomber les barrières de l’hésitation chez certains mais viendra aussi soutenir les secteurs en difficulté face à la non vaccination de catégories entières de travailleurs », selon Renaud Muselier. Le président de Région évoque notamment les stations de ski et plus largement le secteur du tourisme en montagne « où bon nombre de saisonniers ne sont pas encore vaccinés et ne pourront pas se permettre de payer une telle somme dans le délai qui séparera leur première et leur deuxième dose de vaccin ». Soit une économie de 900 euros pour les personnes qui bénéficieraient de cette gratuité, selon Renaud Muselier. Le président du Conseil régional entend ainsi éviter des difficultés supplémentaires à ce secteur « après deux saisons noires vécues par nos stations et nos villes de montagne. »

Covid-19 : Un taux d’incidence supérieur à 400 dans les Bouches-du-Rhône

La flambée épidémique est bien présente partout en France, en particulier dans les Bouches-du-Rhône où le taux d’incidence a dépassé la barre des 400 contaminations pour 100 000 habitants (contre 239 la semaine précédente selon l’ARS Paca). Il s’agit d’un des départements les plus touchés de France, comme l’illustre la carte de Covid-Tracker ci-dessous.

La situation est d’autant plus préoccupante qu’un nouveau variant baptisé « Omicron », originaire d’Afrique du Sud, vient d’arriver en France où un cas a déjà été confirmé sur l’île de la Réunion. Pour l’heure, les scientifiques ne connaissent pas encore son degré de gravité mais s’inquiètent du nombre de mutations importantes que comporte la protéine spike de ce nouveau variant (plus de 30), bien supérieur à celui des précédents variants, comme le rapporte un article universitaire paru sur le site The Conversations. Une différence trop importante pourrait ainsi avoir une répercussion sur l’efficacité des vaccins actuels, bien qu’il soit encore trop tôt pour l’affirmer.

Un 4e vaccinodrome à Marseille dès le 1er décembre

Ces doutes surviennent alors que le gouvernement a justement mis un coup d’accélérateur à sa politique vaccinale en élargissant la nécessité d’une troisième dose à tous les adultes dans un délai de cinq mois après la dernière injection. Il faudra se conformer à cette nouvelle mesure d’ici le 15 janvier maximum pour continuer à bénéficier du passe sanitaire. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux de vaccination est actuellement à 71,88%. Dans son courrier à Olivier Véran, le président de la Région Sud Renaud Muselier propose la mise en place d’un « vaccinobus 3e dose dans les territoires les plus éloignés des centres de vaccination.»

A la suite des annonces ministérielles, les vaccinodromes ont connu un afflux important, notamment à Marseille, où un quatrième vaccinodrome doit ouvrir ses portes le 1er décembre dans le hall 3 du Parc Chanot où il sera possible de procéder jusqu’à « 2500 injections par jour », selon la première adjointe à la Ville Michèle Rubirola. 7

Anticiper c'est gagner contre le virus.Installation ce week-end pour être près dès le 1er decembre à ouvrir un nouveau vaccinodrome dans le hall 3 du #ParcChanot pour accueillir la population. 2500 injections par jour seront possibles.@MarinsPompiers @marseille @aphm_actu #CPTS pic.twitter.com/Qx7hQUvgjK — Michèle Rubirola (@MicheleRubirola) November 27, 2021

