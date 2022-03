Présidentielle : Yannick Jadot (EELV), un meeting marseillais tournée vers l’Europe

Le candidat vainqueur de la primaire écologiste Yannick Jadot (EELV) était à Marseille mercredi 2 mars à l’occasion d’un meeting organisé à 13 heures sur le Vieux-Port. Après des interventions engagées d’Amine Kessaci, jeune président de l’association Conscience, du sénateur écolo Guy Benarroche et des adjoints EELV au maire de Marseille, Christine Juste et Fabien Perez, le candidat à la présidentielle 2022 est monté sur l’estrade. Yannick Jadot s’est d’abord montré très virulent envers le président russe : « Vladimir Poutine, son problème, ce n’est pas l’OTAN, c’est la démocratie ». Le candidat écolo souhaite d’ailleurs « qu’on fournisse des armes aux Ukrainiens, pour qu’ils se défendent ». Yannick Jadot s’est affiché avec un drapeau bleu et jaune face à la foule.

Yannick Jadot (EELV) s’adresse à plusieurs centaines de militants et curieux venus assister à son meeting mercredi 2 mars à Marseille (crédit : Rémi Liogier)

Yannick Jadot attaque également Emmanuel Macron : « il a signé deux contrats en 2018 avec Poutine, un pour le gaz avec Total (…) et un autre pour le développement d’Orpea en Russie ». Et concernant Marseille ? Le député européen s’exprime à notre micro sur le plan “Marseille en grand” initié en septembre dernier par le chef de l’État. « Tout ce qui met le paquet sur les transports collectifs, sur les services publics (…) ça va dans le bon sens, c’est bien, reconnaît-il, maintenant il faut que les investissements arrivent, que les promesses soient tenues ». Emmanuel Macron a reporté son meeting à Marseille prévu à l’origine le samedi 5 mars.

Pendant le meeting du candidat écolo, l’ex-PRG Christiane Taubira a annoncé renoncer à la présidentielle. Le député européen lui tend la main : « elle sait qu’elle est bienvenue dans la campagne que nous portons ». Avant de clôturer sa visite à Marseille, Yannick Jadot a rencontré le maire Benoît Payan (PS) à l’hôtel de ville en milieu d’après-midi.

[Indiscret] Aperçus au meeting de Yannick Jadot :



Jean-Laurent Félizia, Capucine Edou, Amine Kessaci, Didier Jau, Guy Benarroche, Christine Juste, Théo Challande, Sébastien Barles, Nouriati Djambae, Hervé Menchon, Michèle Rubirola, Fabien Pérez, Nathalie Morand, Hassen Hammou, Stéphane Salord, Nicolas Rutily

Marseille : les régions européennes au chevet de l’Ukraine

Le sommet européen des villes et des régions organisé les 3 et 4 mars à Marseille intervient à un moment clé de l’histoire de l’Europe. Alors que les attaques russes se multiplient sur le territoire ukrainien, les acteurs de premier plan de l’UE se rassemblent au Parc Chanot (8e). Ensemble, ils promettent un soutien sans faille à l’Ukraine, et à son peuple. À l’image d’Elisa Ferreira, la commissaire européenne à la cohésion, qui appelle – lors d’une session dédiée au fonds européens en présence notamment de la ministre Jacqueline Gourault et de Renaud Muselier – à « une solidarité renforcée avec les villes et les régions voisines des conflits ». Elle présente le programme “React-EU”, un plan d’urgence initié en 2020, pendant la crise du Covid, et qui va désormais s’étendre pour permettre un soutien rapide des réfugiés ukrainiens. « Nous allons rapidement travailler sur les flexibilités, l’accélération des procédures liées à la prise en charge des réfugiés », affirme le député européen Younous Omarjee. Tous s’accordent à dire que la guerre en Ukraine n’est pas une crise d’un pays, mais bien une crise européenne.

Renaud Muselier, Jacqueline Gourault, Apostolos Tzitzikostas, Elisa Ferreira et Younous Omarjee (crédit : Rémi Liogier)

Et sur le volet financier ? Le lendemain, à l’hôtel de Région, Renaud Muselier a accueilli la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola dans un hémicycle composé de chefs d’entreprise, de lycéens, d’élus et d’associatifs du territoire régional. L’occasion pour l’ex-député européen Renaud Muselier de lancer « l’appel du Sud pour l’Ukraine », un appel à l’engagement de toutes les collectivités européennes en faveur du peuple ukrainien. Par ailleurs, le comité européen des régions, présidé par Apostolos Tzitzikostas, annonce centraliser les initiatives humanitaires des régions européennes. La structure non-gouvernementale ACTED doit engager, dans les semaines à venir, trois grands projets d’urgence pour venir en aide aux réfugiés/déplacés ukrainiens. Pour l’heure, l’UE promet de mobiliser 20 millions d’euros.



• Établir un réseau logistique entre les pays alliés et l’Ukraine, pour permettre d’acheminer des biens ;

• Établir des nouveaux bureaux dans l’Ouest du pays, afin de soutenir les déplacés ;

• Apporter un appui aux collectivités locales, celles qui sont en première ligne de la gestion de crise.

Renaud Muselier, Elisa Ferreira, Roberta Metsola et Apostolos Tzitzikostas (crédit : Roberta Metsola twitter)

Transports : le ministre Jean-Baptiste Djebbari salue l’excellence du géant Airbus

Après avoir assisté à la pose de la première pierre du projet Tangram à Marseille, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, s’est rendu à Marignane, sur le site d’Airbus (8000 emplois). Le géant de l’aéronautique français dispose de plusieurs modèles d’hélicoptères à la pointe, dont trois ont été présentés au ministre. Le H130 Flightlab, le “laboratoire volant” d’Airbus, le H225, un appareil capable de voler avec du carburant SAF 100% durable, et le Racer, un hélicoptère conçu pour le transport rapide de passagers, ou pour des missions de sauvetage d’urgence. Jean-Baptiste Djebbari salue « l’excellence de l’aéronautique français » et félicite Airbus, une entreprise « à la pointe de l’innovation sur le sujet des hélicoptères du futur ».

Législatives : à Marseille, le pôle écologiste va répartir ses forces

Plusieurs partis forment le pôle écologiste. À Marseille, et dans les Bouches-du-Rhône, EELV ne présentera pas un candidat dans chaque circonscription. « La 4e circo, celle de Mélenchon, est réservée pour Génération.s, nous indique une source EELV marseillaise, ce sera sûrement Capucine Edou (ndlr : ancienne tête de liste départementale aux élections régionales) ». Concernant la 3ème circonscription, « ce sera un candidat Génération écologie, et on laisse la première circo si Place publique rejoint les écolos », poursuit notre interlocuteur. Pour le reste, côté EELV, « je sais que Hassen Hammou veut se présenter dans les quartiers Nord (…) et sur la cinquième circo, outre monsieur Félizia, on a Emmanuel Ferrier, adjoint de secteur (…) on a aussi Nathalie Morand, porte-parole du parti ». Mais pour l’instant, « il n’y a rien d’arrêté (…) on attend les assemblées générales de circonscription ». Les investitures officielles du pôle écologiste seront connues à la mi-mars.

Présidentielle : Territoires de progrès lance ses comités locaux

Territoires de Progrès (TdP), parti de gauche social-démocrate présidé par le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt, engagé dans la majorité présidentielle, poursuit sa structuration dans les Bouches-du-Rhône et lance jeudi 3 mars ses comités locaux. Après celui installé à Marseille en octobre 2021, avec Monique Mattio Gros et Jean-Marc Maini, délégués de ville, Territoires de Progrès met en place de nouveaux comités.



• Aix-en-Provence, piloté par Alain Parra (conseiller municipal)

• Gardanne, animé par Christian Alcouffe

• Istres, autour de Lila Lokmane

• Salon-de-Provence, animé par Henry Isouard



L’ensemble de ce dispositif sera coordonné par Dominique Gros, délégué départemental et Alexis Gibellini, délégué régional de TdP, et intégré aux équipes de campagne locales de la majorité présidentielle.