Ce devait être un conseil municipal « sans agressions » compte tenu du contexte international. Raté … Alors que les élus de tous bords ont affiché une belle unité pendant l’hommage rendu à l’Ukraine en début de séance, avec un message du maire d’Odessa (ville jumelée avec Marseille) dans l’hémicycle, l’annonce de Martine Vassal sur son soutien à Emmanuel Macron a rapidement fait ressurgir les querelles politiciennes. Citoyens et journalistes n’ont pas eu le droit, comme de coutumes, à des interpellations entre la gauche à la droite, mais plutôt à des règlements de compte entre membres d’une même famille, en l’occurrence le groupe Une volonté pour Marseille (LR – divers droite).

Une sortie qui a quelque peu parasité le pourtant important débat sur les orientations budgétaires, alors que le budget primitif doit être voté en avril prochain, lors du conseil municipal du 8 avril. De touts bords, l’annonce a réussi son effet de surprise : « Cette intervention a surpris tout le monde. Mélanger l’hommage à l’Ukraine et les présidentielles a jeté le trouble dans tous les groupes. Malgré tout nous avons réussi à éviter le pire en termes d’invectives et à avoir un débat », analyse Joël Canicave, adjoint aux finances et président du groupe Printemps Marseillais. Surprise également dans les rangs de LR : « Nous avons découvert ce soutien en même temps que vous. Nous en avons un peu discuté entre nous, les avis sont mitigés. Certains comprennent et d’autres non. J’ai pour ma part trouvé son discours très bien construit et sincère », admet Sylvain Souvestre, conseiller municipal et maire du 11/12. L’annonce est intervenue alors que le président sortant a officiellement annoncé sa candidature dans une lettre aux Français. Hasard du calendrier ? Pas sûr …

Les conseillères municipales du 13/14 Farida Benaouda et Doudja Boukrine sont revenues à leur tour sur leur départ de LR, ce qui a provoqué de vifs échanges avec le groupe présidé par Catherine Pila. Face aux invectives, Benoît Payan s’est posé en juge de paix pour tenter d’apaiser le débat et se concentrer sur les 76 rapports présentés durant le conseil.

Des orientations budgétaires « en rupture avec la précédente mandature »

Une fois l’émotion passée, le débat a repris de façon quasi normale, malgré des sièges bien dégarnis à droite de l’hémicycle à la suite de l’annonce de Martine Vassal. Le rapport 6, consacré aux fameuses orientations budgétaires (voir notre précédent article), n’était pas soumis au vote mais avait vocation à acter qu’un débat démocratique avait eu lieu sur le sujet, conformément au code des collectivités territoriales, le budget primitif devant être bouclé le mois prochain. Joël Canicave a réitéré les priorités de la majorité pour 2022, qui englobent notamment l’acquisition d’une stratégie financière sérieuse ou encore la refonte de l’administration municipale. Les orientations définies ne sont pour l’heure que des objectifs : « Les secteurs précis qui seront privilégiés ne sont pas encore déterminés, mais les écoles, la culture, la solidarité et l’écologie en font évidemment partie. On ne change pas de cap » précise Joël Canicave, interrogé par Gomet’.

Accusé par l’opposition de rester sur la même ligne que l’ancienne majorité, l’adjoint aux finances défend davantage une rupture avec ses prédécesseurs : « La différence principale réside dans l’investissement. Notre dogme ne sera pas de diminuer la dette mais déjà de ne pas trop l’augmenter – elle restera nécessaire – et surtout de miser sur les équipements car ils nous éviteront l’endettement de demain. Regardez où le manque d’investissement sur les écoles nous a menés … », déplore l’adjoint.

Pour contenir la dette, la municipalité entend multiplier les partenariats mais compte aussi sur les aides de l’Etat, notamment dans le cadre des jeux olympiques et du Nouveau plan national de rénovation urbaine (NPNRU), voire des financements européens dans le cadre de la candidature de Marseille aux palmarès européen des « 100 villes climatiquement neutres ».

La Ville rend un avis « favorable mais avec réserves » sur la ZFE

Autre point saillant de ce conseil municipal : le débat sur la zone à faibles émissions mobilités (ZFE-m), exigence de la loi d’orientation des mobilités (LOM) pour réduire la pollution. Alors que la consultation publique sur cette ZFE-m s’est clôturée ce mardi 1er mars, la Ville, qui n’est plus compétente en la matière depuis août 2021, a tout de même émis des recommandations sur son application.

« J’ai écrit à Barbara Pompili pour lui demander que l’Etat intervienne pour aider les plus précaires à changer de véhicule », annonce ainsi Audrey Gatian, adjointe aux mobilités. En effet, la Ville souhaite que l’instauration de cette zone ne pénalise pas les plus précaires, qui n’auraient pas les moyens de financer un véhicule électrique. Elle a aussi pointé du doigt le périmètre défini par la Métropole, qui a récupéré la compétence sur cette ZFE et propose une liste de solutions de substitution (voir rapport 25 en document source). Un avis qui a fait bondir les représentants de la Métropole qui siègent également à la mairie : Sabine Bernasconi a ainsi dénoncé « une liste de courses adressée à la Métropole, qui n’engage en rien la Ville ». Elle accuse également la majorité de « faire des rapports qui ne la concerne pas pour détourner de sa propre inaction ». « Nous émettons un avis qui nous a été demandé par la Métropole » a sobrement répondu l’adjointe aux mobilités.

Le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le 8 avril.

Document source : les rapports présentés au conseil municipal du 4 mars 2022

