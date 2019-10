Share on Facebook

Halloween chez les Anglo-saxons, Toussaint dans la tradition catholique, « journée des morts » au Mexique : le premier week-end de novembre est traditionnellement associé à la célébration des morts dans de nombreuses cultures.



L’événement « La mort, si on en parlait ? », qui se tient le jeudi 31 octobre et le 1er novembre au Parc Chanot à Marseille, vient précisément interroger le regard que portent nos sociétés contemporaines face à la mort, à travers une programmation qui mêle conférences, projections, débats et table-rondes.

Illuminer les tombes : l’initiative du Point Rose

Organisé par la Maif, le groupe VYV et la Maison des obsèques, l’événement réunira des scientifiques et intellectuels de renom tels que Boris Cyrulnik, Eric Dudoit ou encore Christophe Fauré, qui apporteront leurs points de vue experts sur ce mystère que constitue la mort.

Dans la continuité, l’association Le Point Rose, qui accompagne les familles qui perdent un enfant, proposera une grande illumination des cimetières les 1er et 2 novembre, en souvenir des défunts. Les familles seront invitées à se rendre aux cimetières pour y fleurir de chrysanthèmes la tombe de ceux qu’ils ont perdu, et à y déposer une bougie d’extérieur.

Une expérience d’ensemble qui se veut « inédite et bienveillante », avec une programmation entièrement gratuite.