Le Printemps Marseillais, par la voix de sa cheffe de file Michele Rubirola, qui rassemble des partis de gauche, des écologistes et des citoyens a dévoilé vendredi 7 février, sous le balcon de l’Hôtel de Ville de Marseille, ses têtes de liste de secteur en vue des municipales à Marseille.

Comme nous l’indiquions dans nos précédentes informations, le chef de l’opposition socialiste au conseil municipal, Benoît Payan, ira combattre dans le 2-3, Sophie Camard (LFI) part dans le 1-7, tandis que Michele Rubirola jouera son élection dans le 4-5.

Printemps Marseillais : Olivia Fortin (Mad Mars) dans 6-8

Olivia Fortin cheffe d’entreprise et créatrice du collectif Mad Mars se présente pour le Printemps Marseillais dans le 6-8. Jean-Marc Coppola pour le PCF est la tête de liste dans le 15-16 tandis que Jérémy Bacchi est confirmé dans le 13-14. Sa candidature avait été officialisée précédemment. Yannick Ohanessian (PS) représentera le Printemps dans 11-12, un secteur qu’il connaît bien tandis qu’Aicha Sif (ancienne membre et élue EELV, conseillère régionale sous la mandature de Michel Vauzelle) s’affichera dans le 5e secteur (9e et 10e arrondissements).

1er secteur (arr. 1 et 7) : Sophie Camard, suppléante de Jean-Luc Mélenchon

2e secteur (arr. 2 et 3) : Benoît Payan, chef de l’opposition au conseil municipal

3e secteur (arr. 4 et 5) : Michèle Rubirola, médecin et tête de liste du Printemps Marseillais

4e secteur (arr. 6 et 8) : Olivia Fortin, cheffe d’entreprise

5e secteur (arr. 9 et 10) : Aicha Sif, sociologue

6e secteur (arr. 11 et 12) : Yannick Ohanessian, agent SNCF

7e secteur (arr. 13 et 14) : Jérémy Bacchi, assistant social de formation

8e secteur (arr. 15 et 16) : Jean-Marc Coppola, conseiller municipal sortant