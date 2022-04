Du mercredi 29 juin au dimanche 3 juillet, le Delta Festival revient pour sa septième édition sur les plages du Prado. Une édition tournée vers l’international avec pour maîtres-mots la diversité, le rêve, le partage et la bienveillance.

Tandis que les villages permettront les rencontres la journée, les artistes se succèderont sur les différentes scènes, avec l’ouverture des portes établie à 12h les cinq jours.

Au pied des pyramides ou en pleine forêt tropicale, l’association promet une « immersion visuelle, sonore et sensorielle » grâce à une recherche scénographique opérée sur chacune des cinq scènes.



Côté villages, plus de 600 exposants sont attendus, dont 400 associations étudiantes. Les festivaliers pourront ainsi aller à la rencontre d’entrepreneurs, d’associations, d’organisations sur des thèmes aussi divers que l’environnement, le vivre-ensemble, l’art, l’entrepreneuriat et l’innovation, l’international, la santé, la gastronomie, les sports nautiques. Sachant que la baignade sera possible de 12h à 20h, avec des inititations au wings foil ou… à la bouée licorne !

Côté artistes, le line-up a de quoi réveiller vos sens ! Y seront présents les rappeurs PNL, Bigflo & Oli ou encore Roméo Elvis, les producteurs Kungs, Carl Cox, Vladimir Cauchemar, Salut c’est cool !, Etienne de Crecy… sans omettre Polo & Pan, Biga*Ranx, Joris Delacroix, Poupie ou même Sean Paul. Plus de 250 artistes sont programmés, après deux éditions troublées par la crise sanitaire.

À l’occasion de l’annonce du festival, Gomet’ vous fait gagner 2×2 places pour la dernière soirée du festival, dimanche 3 juillet 2022.

Pour participer, rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram de Gomet’, avant mercredi 13 avril.

> Le site du Delta Festival

> La billetterie du Festival



> Pour Matthieu Predal, le Delta festival est une vitrine pour la jeunesse