La bibliothèque numérique patrimoniale Odyssée, lancée en 2017 par Aix-Marseille Université (AMU), vient de franchir le cap du million de pages publiées sur le web. Cette offre accessible à tous permet de consulter gratuitement plusieurs « milliers de documents rares, anciens, précieux ou étonnants, rarement dévoilés au public en raison de leur fragilité », indique AMU dans un communiqué diffusé le 7 avril.

Le slogan de la bibliothèque Odyssée, « Voyagez au cœur des trésors d’AMU », invite les plus curieux d’entre nous à explorer ce gigantesque vivier culturel. On y retrouve de nombreux témoins des siècles passés – à partir du XIVe siècle pour le document le plus ancien – mais aussi des ressources plus contemporaines. Histoire, droit, économie, lettres, santé et sciences… les plus grands domaines de recherche sont représentés dans cette bibliothèque en ligne. Au total, Odyssée regroupe plus de trente galeries thématiques qui donnent accès à des documents de toutes natures et de toutes disciplines : manuscrits, archives, monographies, journaux illustrés, dessins, gravures, affiches, planches, partitions, cartes etc.

Aix-Marseille Université souligne que, « malgré la crise pandémique […] les bibliothécaires titulaires, mais aussi vacataires étudiants, n’ont jamais cessé de travailler à la numérisation et à la mise en ligne des documents ». À noter que durant le confinement, « les statistiques de consultation d’Odyssée ont significativement augmenté », une hausse de la fréquentation « qui permet d’illustrer une nouvelle fois l’adage de l’université : les bibliothèques, c’est sur place et à emporter ». La belle épopée ne s’arrête pas là pour Odyssée. D’ici 2023, la bibliothèque numérique patrimoniale d’AMU devrait compter 300 000 pages supplémentaires.

